娛樂8點半》資深媒體人許聖梅評論時事風格犀利，且葷素不忌，配合度又高，是各大談話性節目愛用來賓之一。然而她也因為名嘴身分，惹出不少爭議，其中她在2014年電視台被黑道潑漆事件，更是佔據各大媒體版面。事隔多年，許聖梅近日就在節目中鬆口，當年在潑漆事件中，差點因為雞排妹的一篇文章，被逼上絕路。

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

資深記者出身的名嘴許聖梅，在節目中嗆辣敢言，2014年8月驚傳她在電視台附近被2名男子潑了一身白漆，轟動社會各界。當時被潑漆的許聖梅，一身粉色小洋裝、名牌包全毀了，表情驚恐地前往派出所報案，狼狽模樣至今令人印象深刻。

名嘴許聖梅遭潑漆 一身狼狽難堪求救

許聖梅受訪時更忍不住當眾痛哭，坦言覺得很可怕，「我不過就是一個人…就是一個人在養家，大家就是為了生活嘛，我也沒有傷天害理啊。」還說大家可以討厭她、不喜歡她，但是用潑漆這種方式來表達非常可怕，更喊話如果對她做這件事的人是要讓她難堪，那對方做到了。

最後2名潑漆嫌犯落網，其中一名潑漆男子自稱是受到有竹聯幫背景的大哥唆使，以3萬元代價向許聖梅潑漆，因為許聖梅亂講話要給教訓。

只是對許聖梅來說，不僅被潑漆的恐懼，雞排妹第一個跳出來攻擊，也讓她坦言差點被逼到活不下去。原來當時雞排妹對於許聖梅的遭遇一點也不同情，反而在臉書嘲諷寫下：「名嘴辛苦錢，多辛苦呢？完全不認識我，卻可以在八卦節目上，亂說胡扯在我身上。開電視看她為了通告費，一直用假推測真胡扯，重傷別人，還面不改色，實在厲害。」

資深媒體人許聖梅評論時事風格犀利，爭議也不少。(本報系資料照)

事隔6年多，許聖妹近日因雞排妹性騷風暴，受邀上節目《這！不是新聞》評論，忍不住回憶起這段往事，她說這一次性騷疑雲當中，雞排妹不停地說她是受害者，為何還要被攻擊，「如果妳認為妳是受害者，應該站在妳立場同情妳的話。可是很多年前，妳也做了一件事情，是去攻擊受害者。」

許聖梅說當年她被潑漆，雞排妹是第一個攻擊她的，而且攻擊的是她最受不了的一塊，只差沒講活該這兩字，而這件事也為雞排妹帶來不少聲量，「最重要的是，雞排妹有一個很厲害的地方，是她會帶風向。我們也知道接下來很多人就來攻擊我說妳活該、妳該死、妳就不應該出現在這社會…我真的有一段時間被她逼到快活不下去，這就是帶風向的可怕。」

雞排妹身材性感，講話尺度更是辛辣。(本報系資料照)

「我必須講的是，如果妳覺得對受害者不應該有這種心理，那妳那個時候為什麼這樣？我當時為了她攻擊我，跟其他很多藝人攻擊我，我有出來開一個記者會，我就告訴大家說，妳可以不喜歡我這個人，這是妳的自由，但是我現在是被黑道恐嚇威脅，如果妳這個時候來攻擊我，我就懷疑妳站在黑道這一邊！我講完之後，她閉嘴了。她上節目記者再問她，她就再也不講了。」

許聖梅更直言在性騷事件中，她不認為雞排妹叫雙標，「覺得雞排妹就是她說了算。她是被害人的時候要站在她那邊，她不是被害人的時候要站在她的道德標準。」更以曾國城為例子，指曾國城只因沒站在雞排妹立場，講了一句「不會聊天就不要出來賺錢」，雞排妹馬上就控訴對她壓胸的就是曾國城。

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