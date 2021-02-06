市場樂觀期待美國祭出更多財政刺激措施，及冠狀病毒疫苗有所進展，美股今天收紅，標準普爾500和那斯達克指數再創新高。

道瓊工業指數終場上漲92.38點，或0.30%，收在31148.24點；標準普爾500指數上漲15.09點，或0.39%，收在3886.83點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲78.554點，或0.57%，收在13856.297點。（譯者：徐睿承）1100206

(中央社)