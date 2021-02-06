樂觀期待美國振興經濟措施 美股收紅 08:362021/02/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場樂觀期待美國祭出更多財政刺激措施，及冠狀病毒疫苗有所進展，美股今天收紅，標準普爾500和那斯達克指數再創新高。 道瓊工業指數終場上漲92.38點，或0.30%，收在31148.24點；標準普爾500指數上漲15.09點，或0.39%，收在3886.83點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲78.554點，或0.57%，收在13856.297點。（譯者：徐睿承）1100206 產油國持續遏制供應 推升油價 台美半導體達相互依賴共識 (中央社) #指數 #上漲 #標準普爾 #美股 #標準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外匯探搜－兩大因素 制約美元後續風向 04:102021/02/06 產業特刊 美股標普500攻新高 創3個月來最佳單週表現 08:362021/02/06 財經 拜登上任 蕭美琴：對台美恢復TIFA會談感到樂觀 11:572021/02/06 國際 兆元振興融資 加碼5千億 04:102021/02/06 金融．稅務 中鴻盤價連9漲 Q1營運看俏 04:102021/02/06 證券．權證 德勤遭舉報審計違規 涉3上市公司 04:102021/02/06 財經焦點 操盤心法－多方盤堅，抱股過年喜迎開紅盤 04:102021/02/06 證券．權證 檢測需求熱 閎康 春節加班趕進度 04:102021/02/06 證券．權證 台美半導體對話 業者壓力大 04:102021/02/06 財經焦點 威懾美印 共軍秀陸基中段反導 04:102021/02/06 焦點新聞 台灣權王－兆豐證券 資金浪潮簇擁 善用權證布局 04:102021/02/06 產業特刊 財經熱門新聞 600城門再大破？台積電下次殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 晶圓代工看不到烏雲？供應鏈示警暗藏風險 - 財經 就是他！「北大神童」是GameStop風暴背後狠角色 - 財經 愈急愈出事？ 一票貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 台美半導體對話 業者壓力大 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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