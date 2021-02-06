產油國持續遏制供應 推升油價 08:362021/02/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價今天上揚，紐約市場原油價格創1年新高，因產油國持續遏制供應令實物市場和期貨市場全面走強。 紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲62美分，收在每桶56.85美元。 倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲50美分，收在每桶59.34美元。（譯者：徐睿承）1100206 起亞擬尋夥伴 協力打造蘋果電動車 觸控雙雄 元月業績不同調 (中央社) #市場 #原油 #期貨價格 #美元 #期貨價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東蓮霧量少價昂 年前提早關單 04:102021/02/06 地方新聞 外匯探搜－兩大因素 制約美元後續風向 04:102021/02/06 產業特刊 年假繼續趕工 上銀 接單能見度看至Q3 04:102021/02/06 財經要聞 聯詠財報亮眼 外資狂升目標價 04:102021/02/06 證券．權證 台塑四寶 元月營收雙成長 04:102021/02/06 財經要聞 美股標普500攻新高 創3個月來最佳單週表現 08:362021/02/06 財經 操盤心法－多方盤堅，抱股過年喜迎開紅盤 04:102021/02/06 證券．權證 中鴻盤價連9漲 Q1營運看俏 04:102021/02/06 證券．權證 陸港觀盤－港股主要阻力 仍位於30,000點 04:102021/02/06 全球財經 職場達人－群益期貨業務副理暨全球衍生性產品顧問 群益期貨那對夫妻 陳柏安拿命拚服務 04:102021/02/06 產業特刊 金鼠年統計 盤中零股交易 台積電雙冠王 04:102021/02/06 證券．權證 財經熱門新聞 晶圓代工看不到烏雲？供應鏈示警暗藏風險 - 財經 能左右印度政治的神奇蔬菜 每年固定發生漲價危機政府挨批 - 財經 愈急愈出事？ 一票貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 陸去年石油進口逾5億噸 2國巴著要大餅 美也出手了 - 財經 16檔金牛股 三資力挺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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