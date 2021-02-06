國際油價今天上揚，紐約市場原油價格創1年新高，因產油國持續遏制供應令實物市場和期貨市場全面走強。

紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲62美分，收在每桶56.85美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲50美分，收在每桶59.34美元。（譯者：徐睿承）1100206

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(中央社)

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