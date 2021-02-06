小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】涉貪服刑獲假釋 高志鵬出獄過年

前民進黨立委高志鵬，因介入國有財產局市場租價承購案、收受政治獻金50萬遭判刑4年6月確定，服刑756天後，因表現良好獲得假釋，台中高分檢聲請假釋中付保護管束獲准後，5日下班前火速簽發「假釋付保護管束執行指揮書」，高志鵬傍晚6點多許步出八德外役監，返家過年。

【2】一天不到大翻盤 蓋亞那終止台灣辦公室

外交部前天宣布在蓋亞那設立「台灣辦公室」，雙方1月11日簽約，且於1月15日開始運作。但不到24小時就豬羊變色，在中方運作下，蓋亞那外交部昨天清晨發布新聞，終止與台灣簽署設立辦事處的協議，成為我國史上「最短命」駐外館處。相較美國數個官方機構前天第一時間讚賞台蓋協議辦事處，至昨晚截稿，美國都無任何回應。

【3】台美半導體對話 業者壓力大

台美供應鏈合作座談昨日登場，首場聚焦半導體產業，由雙方官員和多位業者進行視訊會議，兩邊業者同意加強研發、人才和投資交流，對方也表達挺台加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。但半導體業對被要求配合外國車用晶片、供應鏈美方本土化需求私下不贊成，呼籲政府應尊重市場法則，不要給業者太大壓力。

【4】北市管制走春人潮 亮紅燈禁入

過年期間台北市各觀光景點預料湧入走春人潮，不少景點因新冠肺炎疫情有管制人流，但沒有像花季活動在網路上依人潮以紅、黃、綠燈號提出警示，恐讓民眾抵達景點後因人數太多無法進場而白跑一趟。台北市長柯文哲5日表示，可馬上做，建立一套網路系統。

【5】翁立友開聲明會求提告 雞排妹堵人受阻控二度傷害

「雞排妹」鄭家純日前指控在尾牙活動上遭翁立友性騷，雙方連日來各說各話，性騷疑雲事件擴大，這波被網友戲稱宛如「雞瘟」的風暴甚至延燒至綜藝圈，多位綜藝大哥躺著也中槍，到底誰是受害者？翁立友在事發第6天出面開聲明會，他聲淚俱下，3度表明是受害者；直闖翁立友聲明會的雞排妹，除重申立場，對翁立友在會上以受害人自稱表示遺憾，認為「是結結實實的二度傷害，是更嚴重的惡意」。

(中時新聞網)