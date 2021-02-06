美股今天收紅，道瓊指數上漲92點。隨著散戶狂熱退燒、1.9兆美元振興方案過關在望，標普500指數與那斯達克指數連兩天攻上歷史新高點，創下3個月來最佳單週表現。

美股延續2月以來旺盛漲勢，道瓊工業指數終場上漲92.38點，漲幅0.3%，收在31148.24點。標準普爾500 指數上漲15.09點，漲幅0.39%，收在3886.83點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲78.55點，漲幅0.57% ，收在13856.3點。

道瓊指數本週累計上漲3.9%，標普500指數與那斯達克指數週線漲幅分別達4.6%、6%。3大指數都創去年11月以來最佳單週表現，扭轉上週跌逾3%的頹勢。

美股近兩週走勢有如坐蹺蹺板。上週散戶隨軋空行情搶進的股票本週紛紛落難，大盤則隨散戶狂潮退燒逐步回穩，順利收復失土。

電玩零售商GameStop上週股價飆漲4倍，本週泡沫破裂，前4個交易日有3天跌幅達30%以上，今天雖然強彈19%，週線跌幅仍達80%。戲院業者AMC上週股價暴漲近2.8倍，今天下跌3.7%，週線跌幅擴大到48%。

美國財政部、證券管理委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）等主管機關昨天集會商討近期市場波動，做出金融市場「核心結構強健」的結論。歷經交易爆量考驗，散戶愛用的網路券商羅賓漢（Robinhood）今天完全解除對GameStop、AMC的交易限制。

經濟數據方面，美國勞工部公布，1月非農業就業人口增加4.9萬人，失業率從6.7%降至6.3%。勞動市場雖恢復擴張，但成長不如市場預期，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）拖累，餐旅、零售等產業流失就業人口。

這份報告凸顯美國即使已撒下數兆美元支撐經濟，仍未擺脫去年春季隨疫情爆發的就業危機，也令投資人更加篤定總統拜登推動的1.9兆美元追加振興計畫將在國會過關。

在野的共和黨主張縮減支出，但民主黨掌控的聯邦參眾兩院今天先後批准預算案，上述向民眾發放1400美元（約新台幣3萬9185元）、失業給付加碼、為2019冠狀病毒疾病疫苗與篩檢提供銀彈的振興法案有望快速通過。

拜登在白宮敦促國會迅速通過振興法案時說：「我知道國會中有些人認為，我們因應國內這場危機已經做夠多了。我不苟同。我見到這個國家經歷極大痛楚，很多人失業，很多人挨餓。」

其他個股表現方面，嬌生（Johnson & Johnson）股價上漲1.5%。嬌生昨天向美國主管機關申請2019冠狀病毒疾病疫苗緊急使用授權，美國數週後可望開始施打這款只需打一劑的疫苗。

Google母公司Alphabet股價上漲1.7%，收在歷史新高2088.83美元。在最新季報助威下，Alphabet週線大漲14%。

費城半導體指數下跌0.78%。台積電美國存託憑證（ADR）下挫0.3%，週線漲逾5.1%，止住上週回檔5.9%的頹勢。

隨著散戶狂潮降溫，市場憂慮氣氛暫時消散。素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）今天下跌4.1%，來到20.87，遠低於上週一度創去年10月以來新高的37.21。（編輯：高照芬）1100206

(中央社)