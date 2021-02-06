洛杉磯道奇以超過4000萬美元的聯盟最高年薪(總值3年1.02億美元)簽下賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)，紐約大都會相當失望，不過也有人覺得包爾是個爭議人物，不要加入大都會或許比較好。包爾曾自誇有兩個專長，第一是投球，第二是激怒別人，特別是他在網路非常活躍，還有霸凌前科。

2019年1月，包爾在推特攻擊休士頓太空人球星布瑞格曼(Alex Bregman)，當時作弊案還未爆發，包爾只是在講垃圾話。一位德州女學生是布瑞格曼球迷，她推文嘲笑包爾是「沒拿過冠軍的無名小卒」。惱羞的包爾跑去翻出女學生舊文，逮到她未滿21歲就偷喝酒，不斷在推特騷擾她(美國滿21歲才能喝)。後來女學生崩潰，包爾被迫公開道歉。

2019年7月，包爾效力克里夫蘭印地安人，例行賽一次先發被暴打7分。總教練走上來要換投手的時候，包爾沒照規矩把手中的球交出去，而是直接把球往中外野扔過了圍牆！隨後包爾為自己「幼稚且不專業」的行為致歉。

更早之前的2016年美聯冠軍賽，包爾居然在修理無人機的時候切傷手指，導致延後登板。後來他上場時，受傷的手指都還在淌血，只投1局就退場。該年世界大賽對戰芝加哥小熊，印地安人鏖戰7場飲恨，包爾一人就敗掉兩場。相較於推特事件，這種直接傷害球隊的事件恐怕更不能原諒。

☆中時新聞網提醒您，未成年者請勿飲酒！

(中時新聞網)