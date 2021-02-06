鄭明典關注這次的空污情況，形容為有點嚴重等級。（圖擷自鄭明典臉書）

台灣境內已連續多日遭空污威脅！從昨晚起又是空污遮蔽天空，直至今（6）晨依然警報未除。環保署空品預報顯示，台灣西半部一片紅通通，中部及雲嘉南列為紅色警示。氣象局長鄭明典昨晚說，這次空氣汙染事件有點嚴重，即使今早能見度依然不好。氣象達人彭啟明也提醒，民眾盡量減少戶外活動。

彭啟明臉書連續發文嘆氣，「慘。西半部滿江紅！空污拉警報。」即使今早一夜醒來，空氣品質仍差，建議民眾減少戶外活動。鄭明典也關注這次的空污情況，形容有點嚴重等級，並在臉書留下一張空污圖作紀錄。

根據環保署空氣品質預報，今日環境風場仍為偏東風，西半部擴散條件仍差，加上清晨輻射冷卻，污染物易於清晨及夜間累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

全台各地空品指數，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

環保署提醒民眾，土城、大園、中壢、平鎮、桃園、淡水、觀音、新竹（北區）、湖口、新竹、大里、西屯、沙鹿、竹山、二林、忠明、南投、線西、彰化、彰化（員林）、彰化(大城)、台南（麻豆）、台南（北門）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、台西、新港、台南、崙背、麥寮、安南、朴子、大寮地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬公地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

另外，氣象局今早也發布濃霧特報，今日台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前苗栗及金門有濃霧發生，能見度不足200公尺。

(中時新聞網)