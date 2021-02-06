2015年2月4日復興航空235號班機墜毀基隆河，造成43死15傷，飛機墜毀前機翼撞到計程車的畫面震撼全球。事發6年後，復航唯一倖存空姐黃敬雅分享六年來的心路歷程，並分享飛機墜毀前的狀況，坦言直至上個月她才終於學會與之共存，也希望自己的故事能鼓勵處在人生低潮的人，要珍惜每一天。

復興空難唯一倖存的空姐黃敬雅日前在臉書發文指出，事發至今已6年！首次公開坦白說這件事情，都說每件事發生都有它存在的意義，至於她為何活下來，至今她都還在理解，也很想做些事情回饋、實現存活下來的價值，也希望未來能有機會實現。

黃敬雅指出，直到上個月，她才終於能開口對法官說話。「我痛苦的流著眼淚，原本只是打算陳述一下，沒想到我再也忍不住了，聲嘶力竭地嘶吼出我長久以來的忿懣不平。」結束後她帶著一種從未有過的輕鬆，因為她終於接受並學會與之共存。

黃敬雅還原空難墜毀前的狀況，當時飛機起飛約10分鐘就掉進河裡，「是一種沒有動力的狀態，重力加速度急速衝進去」，在電視上看起來很慢，但實際上感覺只有1、2秒，瞬間她就無法呼吸，「掉進水裡的時候，瞬間人生跑馬燈都走一遍」。

黃敬雅透露，她當時問了一句「我現在是空難墜機了嗎？」然後很快就回到了現實，眼前都是不斷冒出來的水和黑暗，她倒吊懸掛在半空中且胸部受傷，完全不能用力，就像是用破洞的吸管喝飲料，怎麼樣都吸不上完整的空氣，而安全帶還卡死轉不開，水不斷灌進來，最後只能咬牙再試一次，才順利脫離座位、掉進河裡面。

黃敬雅也說，當時眼前只有緊急照明燈微微的光線，非常微弱，在附近的緊急裝備通通拿不到，飛機裡面非常破碎、門打不開還上下顛倒，她半踩半爬的往破口前進，「沿途的哭喊聲、斷肢，我無能為力，倒掛的座位，瞬間變成水牢。」陸續拉了幾個受傷的乘客出來後，她往機頭方向哭喊同事的名字，但回應她的僅湍急的水流聲。

黃敬雅表示，最後她成為機組人員中唯一獲救的空服員，但身心承受巨大衝擊，創傷後壓力症候群合併重度抑鬱症，很多人都告訴她，活著就好了，但她承受的是「跟不幸離開的人一樣大的災難，當時我真的好想就死了算了」。

黃敬雅提到，她曾一度沒辦法開口說話，醒著就是落淚，肋骨斷了兩根、腎臟破了還血腫、肺部凹陷、全身四肢嚴重瘀青、左腿神經受損，在加護病房躺了10幾天，才知道「呼吸就會痛是真的」、「最悲傷的就是：珍珠奶茶一口都吸不了」。

黃敬雅陸續復健了三年，直至今日仍帶著舊傷，在陰雨連綿的天氣復發，她也曾經問過「為什麼是我？」但希望她的故事能稍稍鼓勵到一些，正面臨人生低潮的人，「你不知道下一秒會發生什麼事，人生真的很無常，真的要珍惜每天。」

(中時新聞網)