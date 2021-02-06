南投林區管理處輔導南投縣信義鄉人和村苦茶班有成，5日舉辦「人和自然」品牌上市暨友善環境苦茶樹優化宣示，由布農族長老與南投林管處長李政賢進行祈福儀式及「人和自然」品牌揭露，7位苦茶班班員共同宣誓轉作友善耕作。

南投林管處長李政賢表示，信義鄉在瀕臨絕種石虎模擬分佈範圍內，為探討石虎利用濁水溪流域遷徙的狀況，充實石虎監測調查資料，委託羽林生態股份有限公司於潭南、雙龍、地利及人和部落架設紅外線相機進行生態監測。其中，人和部落苦茶園附近監測發現野生動物資源豐富，更於去年底拍攝到石虎及黃喉貂的照片，顯示該區域是國土生態保育綠色網絡中重要的生態廊道。

李政賢強調，透過友善環境的經營管理策略，一方面可改善苦茶園內的植生環境，提供野生動物活動的生態廊道與棲息環境，一方面可改變管理方式以提升苦茶籽產量，達到生活、生態、生產地景永續發展。

苦茶產銷班長田克偉表示，透過管理處的里山人力培訓，在部落農民心中栽下保育意識，其中更以人和村苦茶產銷班的班員們更加感同身受，畢竟老祖先說過人和自然和諧共存來就是部落傳統精神，野生動物不只是滿足肚皮的溫飽，更是上天給於布農族人生命的延續。

目前有意轉型友善環境耕作的班員共計7名，耕作面積共計6.427公頃，其中田克偉與史阿銀的農地已經完成土壤肥力檢驗，並由管理處輔導申請綠色保育標章，並規劃部分農地進行陸域棲地環境營造，作為帶動轉型的領頭羊。

(工商 )