高雄市議員黃捷之「罷免時間軸」。（圖／合成圖，素材取自黃捷臉書、達志影像；陳友齡製圖）

高雄市議員黃捷個人小檔案。（圖／合成圖，素材取自黃捷臉書、達志影像；陳友齡製圖）

高雄無黨籍市議員黃捷罷免案將於今日投票，上午8時許，黃捷在妹妹黃蓉與林昶佐陪同下受訪，表示三人都穿黑色皮衣，代表著「有氣勢」；並表示，昨晚是近期以來相對睡得比較晚的一天。至於投票結果，今晚就將揭曉。

今日投票時間自上午8時到下午4時，投票結束後隨即進行開票；同意票須達該選區4分之1以上（7萬2892票）。而為防疫要求，投票者須依規定如戴口罩等進場。

黃捷罷免案受全國矚目，在總統蔡英文「守住黃捷」的號令下，綠營從黨務高層、市長、立委到眾位議員們連日動員陪同掃街、造勢，昨日（5）決戰前夕，民進黨立委許智傑、莊瑞雄、蔡易餘，以及同樣從時代力量退黨的立委林昶佐更專程陪同開記者會。罷捷總部昨日同樣有許淑華、鄭麗文、李貴敏、費鴻泰、林為洲、吳怡玎、魯明哲等國民黨立委助陣，藍綠對決態勢強烈。

以下為《中時新聞網》整理黃捷罷免案時間軸、個人小檔案，提供讀者快速掌握重點：

黃捷罷免案投票重要資訊：

1、時間：投票開始、結束時間自上午8時至下午4時

2、地點：高雄市第9選舉區各投票所

3、罷免門檻：同意票須達該選區4分之1以上（7萬2892票）

黃捷個人小檔案：

1、生日：1993 年 1 月 19 日（28歲）

2、學歷：台大環境衛生研究所碩士班（肄業）、台大公衛／社會學士雙主修、高雄女中

3、經歷：時代力量立法院黨團助理、環境線／政治線記者、台大公衛學院/國衛4、院研究助理、台大性別平等委員會委員

(中時新聞網)