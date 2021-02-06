高雄一名女中醫婚後生下重度智能障礙兒子，卻在兒子2歲時離婚，將稚子交給前夫扶養，前夫2019年病逝，現年已45歲的殘障兒生活無法自理，被社會局安置到養護中心，即使有補助，每月仍欠安養中心近萬元，只好採取法律訴訟，請求女中醫付給扶養費，不料名下擁有6千萬財產的女中醫竟嗆：「就算只出100元也不要養他」，但高雄少年及家事法院法官，認定女中醫有扶養兒子義務，判決要付這筆費用。

據了解，女中醫在智能不足兒子2歲時，選擇與丈夫離婚，並將兒子交給前夫扶養，這名父親含辛茹苦帶了兒子40多年，2019年2月病逝，留下無自理能力的45歲兒子，被社會局安置到養護中心，可是，即使女中醫的兒子每月有1萬5千元身心障礙補助，仍不足付給養護中心每月2萬5千元費用，每月還欠繳9992元。

高雄社會局循線找到現年73歲女中醫，希望她能負擔不足的費用，但女中醫悍然拒絕，還稱，自己每個月要繳20幾萬房貸「就算只要100元，我也不要養他！」，社會局只好代兒子向法院提起訴訟，請求付給每月9992元扶養費。

高雄少家法院審理時，女中醫辯稱自己年事已高，只想平靜地過剩下的日子。但法官查出，女中醫現在仍在執業幫人看病，名下有6300萬元財產， 即使一個月要繳20多萬元房貸，多負擔一筆近萬元養護費，也不會影響原有生活，認定她有餘力扶養兒子，判決每月須付9992元的養護費。全案可上訴。

(中時新聞網)