「初代玉女偶像掌門人」沈雁（本名：周美麟）1987年發行最後一張專輯《四季》後就淡出演藝圈，跟圈外人丈夫到美國生活，育有二子。消失在螢光幕前多年的她，昨(5日)傳出過世，享年60歲。過去和沈雁是華視訓練班的姜厚任聽聞後十分惋惜，更自曝早年曾警告沈雁藝名不佳，恐藏有劫數。

沈雁早年從華視訓練班畢業出道，首張專輯因配合人氣演員秦漢、林鳳嬌主演的電影《我踏浪而來》，隨即走紅，又因〈一串心〉紅遍大街小巷，與江玲、銀霞封為台灣歌壇第一代玉女掌門人。過去她曾和經紀人夏春湧傳緋聞，最終不了了之，後來嫁給圈外人男友，移居到美國。

姜厚任透露曾提醒沈雁藝名不佳。（圖／中時資料照片）

昨綜藝大哥胡瓜聽聞此事，除了驚訝也十分遺憾，透露當年和沈雁和做綜藝節目《雁在林梢》，沈雁十分照顧他，也不怕胡瓜搶鋒頭，讓他得以嶄露頭角進軍到秀場表演，對於當年和沈雁合作的經驗記憶猶新，可惜後來與沈雁失去聯繫，談到沈雁跟經紀人的戀情，胡瓜說：「當年我就是電燈泡，住夏春湧家，還自己買菜做炒飯，結果把人家桌子燒掉」。

據《聯合新聞網》報導，曾與沈雁合作電影《花飛花舞春滿城》的姜厚任，昨得知老搭檔過世後，回憶過去對她的印象是個性活潑、家中經濟負擔重，姜厚任有命理知識背景，曾跟沈雁提醒藝名不太好，會有劫難，沈雁則說喜歡出自沉魚落雁的涵義，沒打算改名，後來她因嫁人退出演藝圈，如今傳出去年耶誕節前辭世，姜厚任不捨嘆說：「她還很年輕啊」。

(中時新聞網)