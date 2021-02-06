【愛傳媒特約記者吳思賢報導】台灣進入兩黨政治已經多年，國民黨與民進黨輪流在中央與地方執政也幾乎成為慣例。不過一項最新民調卻指出，千禧世代支持新興政黨而不愛兩大黨，連目前執政的民進黨支持度也低於新興政黨，未來恐怕會影響台灣的政黨板塊大移動！

根據這項最新民調，千禧世代有高達31.7%支持台灣民眾黨或是時代力量，還有23.9%不支持現有的台灣主要政黨，至於支持目前執政的民進黨的比例只有29.1%，而支持國民黨的比例更是只有15.2%。曾經執政的兩大黨，似乎都不太受到千禧世代的喜愛。這項調查所指的千禧世代，是指40歲以下的台灣民眾。

相較之下， 40歲到60歲的台灣民眾，32.4%支持國民黨，27.7%支持目前執政的民進黨，不支持台灣主要政黨的有24.6%，支持台灣民眾黨或時代力量的只有15.3%。

至於60歲以上的台灣民眾，支持國民黨的高達36.1%，支持目前執政的民進黨的也有33.1%，不支持台灣主要政黨的則有23.6%，和支持台灣民眾黨或時代力量的更只有7.2%。

從這項民調來看，未來一、二十年可能會出現兩種情況：一是隨著民進黨與國民黨的支持者老化，改由現在受到千禧世代喜愛的台灣民眾黨或時代力量取代兩大黨；二是隨著原本支持台灣民眾黨或時代力量的千禧世代年齡增長，也會轉而支持民進黨或國民黨，從而繼續維持現有的政黨格局。

這項調查是由台灣最高學術研究機構每年兩次常態進行，樣本數1200份，這是報導的數據是2020年底執行。這項調查雖然是例行調查，每年進行兩次，已有許多成果，但是內容純供學術研究，不對外公開。

(中時新聞網)