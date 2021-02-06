【愛傳媒左化鵬專欄】新北市和桃園市，各有一處地名叫「新莊」。桃園市的新莊路，有一座名「慈母宮」的媽祖廟，宮主是韓國女子朴婕瑀。

新北市的新莊區有一座「地藏庵」，地藏菩薩是古代新羅公子金喬覺的化身。巧合的是，這一宮一庵，都和一位韓國「阿卡西」和一位韓國「阿里郎」有關。

2017年，經過桃園蘆竹新莊路新庄子，見到一座正在鳩工庀材，大興土木的宮廟。據當地耆老說，宮主是韓國女子朴婕瑀，此廟奉祀的是「媽祖」。

此事引起我的好奇，媽祖林默娘是福建湄州人，祭拜媽祖，是中國東南沿海最主要的宗教信仰，台灣尤其盛行。

金門，澎湖和全臺各地都有祭拜媽祖的「天后宮」或「媽祖廟」。媽祖早已經本土化了，奇哉怪也！韓國的「阿卡西」怎會來此興建媽祖廟？

說到其中的緣由，有一段傳奇的故事。據說，朴婕瑀二十歲來台，就讀中國文化大學，學習中文，但還沒畢業，就談戀愛結婚生子。

這位阿卡西的婚姻並不順遂。二年後，在台南又遭到一場大車禍。住院療傷期間，舉目無親，百感交集。想到前途坎坷，頓感萬念俱灰。

她對人說，住院期間，每晚夢境中都會出現一位阿婆，對她溫語安慰。病癒後，有一天，路過北港朝天宮，從未拜過媽祖的她，突然感到，冥冥中有一股力量，將她牽引進入廟內。

她赫然發現安坐神殿上慈眉善目的媽祖，就是時時出現在夢中的阿婆，她當場跪倒在地，誓願要終身服侍阿婆。

二十多年前，她也不知因何緣故，竟會來到人地生疏的蘆竹新莊路。當地的土地公來托夢，告訴她，可以在此興建媽祖廟還願。

她心裡十分躊躇，當時身無分文，有何能力來完成這項艱鉅的任務。此時，媽祖又顯靈了，告訴她，只要有信心和決心，就無需擔心，蓋廟的經費自然會源源而來。

於是，她義無反顧，先胼手胝足在遍地荊棘的新庒子，蓋了一間簡陋的鐵皮屋，然後覓地興廟。

說也奇怪，消息不脛而走，當地的鄉長褚春來，平鎮市長陳萬得，立委鄭金玲都聞風前來關切，台灣媽祖聯誼會的友宮和友廟，及地方各界人士，都紛紛前來慷慨解囊，許多的年輕志工也捲起袖子前來幫忙。

二十多個春秋過去了，他們不論晴雨，一磚一瓦，一樑一柱，已逐步構築了夢想。如今，一千二百坪的宏偉廟宇，即將呈現在世人的眼前，媽祖娘娘也即將坐鎮在此，庇佑眾生。

新北市新莊中正路，新莊國小後的地藏庵，是臺灣北部地區香火鼎盛的地藏菩薩廟。地藏菩薩和觀音，文殊，普賢，併稱佛教信仰中的四大菩薩。一般咸信，地藏菩薩，就是韓國古代新羅宗室公子金喬覺的化身。

相傳，唐朝開元年間，金喬覺少年出家，從新羅渡過鴨綠江，一路餐風露宿，來到中土。這位「阿里郎」，終其一生，在安徽青陽九華山，苦修成佛。

他有大慈悲心，留下一句千古名言：「眾生度盡，方證菩提。地獄不空，誓不成佛」。地藏菩薩又稱幽冥教主。新莊地藏庵，奉祀的地藏菩薩，威嚴中面露慈祥。配祀的是目蓮尊者。

無事不登三寶殿，我曾來此燒香，為一位亡友祈福。他一生行善，晚年虔心向佛，祈願目蓮尊者，庇佑他一路好走，祈願地藏菩薩，接引他早登極樂。

「唵，缽囉末鄰陀寧，沙婆訶」。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)