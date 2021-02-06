【愛傳媒滾動力頻道專欄】講到台灣的外交狀況，第一個浮出你腦海中的印象是什麼？

對前駐史瓦帝尼（史瓦濟蘭）的外交官趙麟來說，在這多難的外交背景之中，他形容此時進行有力的外交舉措，反而像在乾涸的空桶中，注入點滴泉源，每一顆水滴的反彈，都能創造清亮的聲響。

趙麟初踏外交領域時，正逢臺美斷交的敏感節點，在這樣的時空背景下，他肩負派駐加拿大「開館」與加國重新建立關係的任務，派任期間趙麟不但完成開館重任，更在多國政要面前幽默的以「 Reach oriental connection 」成功推銷（ROC），提醒世界連結臺灣的重要性。

派駐臺灣重要的邦交國史瓦帝尼時，趙大使積極引進臺灣優質的醫療團和農業團隊，親身伴國王下鄉推行「草根外交」，以言出必行的高效風格，改善多處鄉里小鎮的水利、醫療和農業條件，獲在地民眾贈與Mashesha（快速先生）美名，更打動持異議的在地報社，一改原質疑態度由衷的表達欽佩。

趙大使笑稱自己是以Salesman的思維，實行柔軟具彈性的「軟行銷」外交策略，但單靠軟性訴求，難以立於時代裡，早已形同無煙硝的外交戰場，所以他同步提醒行銷使用成功的秘訣，在於深入了解友國風土文化、歷史脈絡和對方真實的需求，才能在多元的場合發揮應用，創造利空出盡後的華麗反彈。

2009年一班即將降落於南非約翰尼斯堡機場的班機上，機長透過機上廣播做完例行報告，忽然話鋒一轉：「今天機上有對特別的貴賓——Mashesha夫婦，他們即將在此轉機離開史瓦帝尼，謹代表史國人民感謝這對夫婦在這三年的日子裡，為我們所做的一切！」

在掌聲和淚眼之中，趙麟的故事，不但留在了史王恩史瓦帝三世的心中，也深刻的寫進了史瓦帝尼人民的心裡。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)