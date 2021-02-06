身為2016年騎士奪冠成員之一的騎士後衛戴拉維多瓦，因為去年底熱身賽不慎造成腦震盪，到現在本季還沒上過場，昨天卻遭《The Athletic》爆料他已經開始考慮退休，讓他只好在6日親自出面澄清，「目前我根本沒有考慮過退休的事情。」

「我現在專注於讓自己健康，能夠重新回到球場跟大家衝擊季後賽，」戴拉維多瓦表示，「騎士目前打得很好，我絕對期待可以成為這裡的一部分，傷病讓人沮喪，但這只是暫時的阻礙，我期待著回來之後能比以前更強，謝謝大家祝福。」

30歲的戴拉維多瓦，是2013年落選球員，隨後卻跟騎士簽下兩年合約，沒想到2016年跟隨詹姆斯、厄文等人奪冠之後，以4年3800萬美元合約跳槽公鹿，卻在2018年12月又被公鹿換回騎士，上季場均只有3.1分、3.2助攻與1.3籃板。

就算戴拉維多瓦堅持自己還沒打算退休，且本季騎士目前拿下10勝12敗，位居東區第7，確實有機會闖進季後賽，可是騎士後場上場時間幾乎都被塞克斯頓、加蘭兩名未來之星占據，就算戴拉維多瓦傷癒歸隊，恐怕也只能淪為邊緣人角色。

(中時 )