【愛傳媒陳朝平專欄】1991年成立的陸委會和海基會，今年恰好滿30歲。自古，大夥兒都說，三十而立。

偏偏成立30年的陸委會和海基會，非但沒給人挺立的感覺，反倒讓人覺得岌岌可危、一副即將傾頹的模樣。

前海基會副董事長兼秘書長的高孔廉就說，如今海基會只剩文書驗證的功能，陸委會更不堪，只剩「罵大陸」的工作。

前陸委主委、也是提出「92共識」的蘇起，煞有其事地分析海陸兩會淪落至此的原因，憶苦思甜，不勝感慨！

1991年，好友丁守中將前一年參選立委募款所得的結餘款，悉數捐出，成立了「財團法人兩岸發展研究基金會」，是為台灣第一個以聚焦兩岸交流事務的民間團體。

成立之初，我們用有限的經費，陸續舉辦了幾件「開天闢地」的活動：一是辦理台灣第一次有關兩岸交流問題以及對大陸印象的民意調查；一是舉辦了第一屆的「兩岸和平中國精神新聞獎」，發出高達新台幣100萬元的獎金。

另外一件更有意義的事便是董事長丁守中率領基金會的董事，包括李克明博士、李咸亨博士、許淵國博士、魏艾博士以及我本人，草擬了民間版、也是全台灣第一份的「兩岸人民往來條例草案」，送交剛剛成立不久的海陸兩會。

我們邀請了時任陸委會副主委的馬英九、海基會秘書長陳長文、副秘書長石齊平、陳榮傑等四人，簡單餐敘。

席間，我們先向馬英九等人就草案內容進行簡報，並徵詢與海陸兩會在立法院合力推動立法的可能性。

馬英九、陳長文等人，一拿到草案內容，立刻埋頭研讀，陳長文還立即掏出一枝筆，一面瀏覽、一面圈點振筆疾書，不多時，陳長文便將草案的優缺點，要言不繁地說了個梗概，並誇獎基金會同仁能夠「超前部署」、預防性立法。而當時海陸兩會「高管」的勇於任事，更讓我們留下其為深刻的印象！

1991年的陳長文、馬英九、石齊平、陳榮傑，正值壯年，碩彥之士、國際視野遼闊，躊躇滿志也有大智慧，故能開啟兩岸和平交流、和平競爭的契機。

2000年，陳水扁沐猴而冠，藍綠鬥爭、族群分裂，國無可用之才，台灣氣勢漸衰。

等到民進黨全面執政後，兩岸優勢互易，海陸兩會不見後起之秀，對上，唯唯諾諾，對外，滿嘴湖柴，遑論開創新局，共建兩岸人民福祉了！

91年的海陸兩會，草創多艱難，但人人有以促進兩岸和平為己任的胸懷，因此，成績斐然。其間縱有起伏，終能推開新局。

2016年以後的海陸兩會，等因奉此，人人以甩鍋大陸、推卸責任為職志，如此兩會，幾近廢柴，哪裡還有30而立的雄風呢？

前一陣子，與石齊平老師酒敘，聊到當年海陸兩會成立之初的種種，想到過往三十年中國大陸的魔幻變化，噓唏不已。三十年風流雲轉，台灣，蹉跎的，又豈止是陸委會與海基會？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)