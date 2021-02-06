大陸《人民日報》海外網6日引述柬埔寨媒體報導，柬埔寨副首相兼國防大臣迪班已接種中國新冠疫苗，成為「柬埔寨第一位疫苗接種者」。此外，世衛組織當地時間5日記者會上表示，中國新冠疫苗評估進程已處於非常後期階段。

據柬埔寨《高棉時報》、《柬中時報》等媒體報導，柬埔寨首相洪森5日通過社交媒體發文透露，柬埔寨副首相兼國防大臣迪班已接種中國新冠疫苗。洪森表示，由中國援助的首批疫苗將於2月7日運抵柬埔寨，該國將於2月10日上午在金邊市甘密醫院開展新冠疫苗接種工作。

洪森曾表示，他將親自去接收中國新冠疫苗。報導稱，柬埔寨軍隊醫生以及醫療工作者已經接受相關訓練，為疫苗接種做好準備。

柬埔寨衛生大臣曼本亨4日簽發公告，授權緊急使用中國國藥集團新冠滅活疫苗。中國駐柬埔寨大使王文天4日表示，由中國援助的首批疫苗將於2月7日運抵柬埔寨首都金邊。中方向柬方緊急援助新冠疫苗，充分體現了中柬之間的深情厚誼。

此外，日內瓦時間2月5日，世衛組織舉行新冠肺炎例行發布會，世衛組織助理總幹事瑪麗安熱拉·西芒表示，目前世衛組織對13種新冠疫苗展開評估，其中4種疫苗的評估進程處於非常後期的階段，包括中國國藥集團和科興公司的兩種新冠疫苗，世衛組織已派團隊前往中國考察相關設施。

(中時 )