到一個城市旅遊就是想要吃在地小吃、人氣特色美食，ReadyGo今天要推薦大家到高雄必吃的美食，從健康自然的早午餐到在地人都愛的高雄小吃，或者特色下午茶點心、飲料冰品，甚至是夜貓族才吃的到的隱藏版宵夜通通推薦給你，事不宜遲快往下看！

｜早午餐｜

糧好食光 KITCHEN & CAFE

2019年才開幕、主打健康自然的森林系餐廳，從內到外充滿著綠色植栽。手打雞肉漢堡排是店裡的人氣餐點，雞肉漢堡排加入了豆腐、蔬菜丁製作，打造低脂肉排，口感鮮嫩不乾柴，搭配手作麵包、紅藜生菜沙拉、蛋，份量剛剛好，而糧好食光的燉飯則使用糙米、燕麥、大薏仁、紅藜麥取代米飯製作，每樣餐點都健康又美味。

糧好食光 KITCHEN & CAFE [email protected] （圖／ReadyGo提供）

糧好食光 kitchen & cafe

地址｜高雄市新興區達仁街105號

營業時間｜週一至週五10:00-21:00、週六日09:00-21:00

｜高雄小吃｜

鴨肉珍

高雄六十五年的老店，在地人都會去吃的鴨肉珍位於鹽埕埔，用餐時段總是大排長龍，老闆很厲害不用紙筆就能記得所有客人的餐點，還會問你人數建議你點大份或小份，鴨肉飯和綜合下水湯幾乎是每桌必點，下水湯很大一碗，給料沒在手軟，湯也能續；鴨肉飯則淋上鹹香的肉燥，鴨肉很香也不乾柴，整體吃起來只能用滿足又過癮來形容。

鴨肉珍

地址｜高雄市鹽埕區五福四路258號

營業時間｜10:00-20:20 (週二公休)

仁武烤鴨

高雄鼎鼎大名的烤鴨店，光是色澤就看得讓人口水直流，鴨皮又酥又香，肉質又嫩又多汁，餅皮則帶點嚼勁，加上吃烤鴨夾餅絕對不能少的甜麵醬，整體搭配在一起每個味道、口感都恰到好處，難怪無論何時去、不管外帶還是內用總是要排隊。

仁武烤鴨

地址｜高雄市仁武區鳳仁路95之21號

營業時間｜週一至週五14:00-20:00 (週二公休)、週六日及假日 10:00-20:00

蔡家北港三代筒仔米糕

筒仔米糕口感Ｑ彈軟嫩，上層擺滿肉條，油蔥與醬油的香氣十足，加點甜辣醬味道更有層次感；蒸蛋湯是另一項特色招牌餐點，滑嫩順口的蒸蛋搭配清爽的高湯，內陷還有瘦肉和香菇，每一口蒸蛋都吸足湯汁，別忘了一定要加點一顆超入味的魯鐵蛋，這餐古早味美食百元有找可別錯過了。

蔡家北港三代筒仔米糕

地址｜高雄市鹽埕區河西路167號

營業時間｜13:30-22:30 (週三公休)

｜高雄美食｜

鄧家粉圓冰

一碗粉圓冰只要15塊你敢信！未漲價之前還只要10塊，手工製作不加防腐劑、化學添物，一整碗快滿出來的燒粉圓直接加上清冰，味道簡單又滿足，內用還可以無限加冰，冬天則可選擇以桂圓湯為底的熱粉圓，另外也有販售綜合剉冰，除了粉圓還有湯圓、仙草、薏仁等配料，全部50元銅板有找，CP值這麼高怎麼可以不吃！

鄧家粉圓冰

地址｜高雄市三民區立德街1巷2號

營業時間｜10:00-22:15

雙妃奶茶

高雄鹽埕區有條奶茶街，短短一條路就開了好幾家奶茶手搖飲。雙妃奶茶堅持不加冰塊，使用的是味全鮮乳，奶茶可選擇全糖、七分糖、五分糖、三分糖，由普洱+紅茶+鮮奶組成，紅茶則甜度固定，每項飲品都可以免費加珍珠，珍珠口感偏軟，對於不愛喝飲料的我來說，雙妃奶茶並不會死甜，嘴裡珍珠還沒咬完就想喝下一口。

雙妃奶茶

地址｜高雄市鹽埕區新樂街173號

營業時間｜9:00-21:00

貓城印度餅

很適合當下午茶點心的貓城印度餅，介於蛋餅和蔥抓餅之間，揉好的麵團擀城薄薄一片，塗上蛋汁放到平底鍋上煎，直到兩面呈現金黃色，口感酥脆但又沒有蔥抓餅那麼硬、那麼油，鹹的口味會附咖哩醬，甜的則是加上煉乳，身為蛋餅控的我兩種都很愛。

貓城印度餅

地址｜高雄市前金區自強三路221號

營業時間｜13:30-18:30

樹．SUGOEAT 泡芙

高雄知名的手作泡芙，招牌珍珠奶茶是主推的口味，泡芙外層皮又酥又扎實、內餡飽滿，外帶也不會軟掉，搭配Q彈的珍珠，讓嘴裡的口感更豐富，內餡是珍奶口味的卡士達，淡淡的奶茶香不會過於甜膩，每週都會推不一樣的口味，每一種都很值得嘗試。

樹 · sugoeat

鹽埕門市地址｜高雄市鹽埕區七賢二路455-1號

營業時間｜14:00-19:00 (週一公休)

新興門市地址｜高雄市新興區五福一街31號

營業時間｜14:00-19:00 (週日公休)

｜高雄宵夜｜

老二腿庫飯

深夜才吃的到的老二腿庫飯是高雄人氣很高的宵夜攤，無論內用或外帶都需要拿號碼牌，招牌腿庫飯可選擇肥、瘦或是半肥半瘦，不敢吃肥肉也不用擔心，瘦肉吃起來也不會柴，滷汁帶一點甜不會過油，另外還有很多熱炒小吃、煎魚肚等料理可依據個人喜好點餐，是半夜肚子餓的首選。

老二腿庫飯

地址｜高雄市苓雅區興中二路118號

營業時間｜20:00-04:00 (週日公休)

(中時新聞網)