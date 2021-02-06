先幫大家科普一下「冰酥」是什麼，冰酥就是：介於台式刨冰較為粗的口感，和細緻到翻過去的雪花冰之間，看起來有顆粒感，吃起來卻很細緻，放入口中就會入口即化（蜂編已融化）。

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

位在國父紀念館站的「奇維奇娃」，有著簡單的裝潢，經過店家時會聞到淡淡的香味，蜂編就是這樣被吸引進去的（笑），簡單的座位和可愛的LOGO搭配，食品也都可愛的讓人驚呼，一不小心就真的會把冰拍到融化掉呢（有相同經驗的請舉手）。

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

「奇維奇娃」的冰酥有分很多種口味，還有外帶杯讓你走在戶外也能享受涼爽的冰品，泰式奶茶、焦糖布丁是店家推推的兩種口味，選擇障礙的朋友可以嘗試看看，而蜂編自己是吃韓式年糕以及焦糖布丁，沒想到有點到店家的推推品項呢！！

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

口感細膩很不像在吃冰，感覺女生的姨媽來探望的時候也能來一碗「奇維奇娃」的冰酥（開玩笑的拉），除了冰酥，店家還有各類網美飲品、蜜糖吐司等等，那奶蓋系列看起來浮誇到都快掉下來了呢！！但說真的，搭配冰酥淋上的醬都淋的超、級、好、看，大家快點趁夏天衝去吃一波吧，而且LOGO真的很可愛，不說還以為是渡邊直美呢。

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

神奇的夏日冰酥「奇維奇娃」每種都想來一碗（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)