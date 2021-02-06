美食外送穿梭大街小巷，竟有販毒集團動歪腦筋！臺中古姓男子涉嫌組織販毒集團，招攬楊姓等4名男子販售愷他命及毒咖啡包，為規避警方查緝，要求旗下「小蜜蜂」偽裝成外送員掩蓋運毒，臺中市刑大掌握線索，趁楊男交易時埋伏查獲，循線追查瓦解集團。臺中地檢署除以販賣第三級毒品罪嫌起訴，並就組織犯罪請求法院宣告強制工作3年。

警方查獲毒品。（圖／翻攝自畫面）

販毒集團通訊軟體截圖。（圖／翻攝自畫面）

販毒集團通訊軟體截圖。（圖／翻攝自畫面）

臺中市刑大表示，日前網路巡邏發現楊男涉嫌販毒，除偽裝成外送員想躲法眼，交易地點也會選在「進可攻、退可守」的大馬路邊，連通訊軟體頭像都換成外送業者高調兜售。楊男坦承「穿這樣比較不會被抓」，想要快速賺錢才鋌而走險，但賣5千元才抽成1百元，「風險太大不好賺」。警方指出，在楊男身上共查獲愷他命12包，換算市價約5萬元。

楊男落網後，集團首腦古男再招攬賴姓男子加入販毒，因沒有交通工具，賴男竟開著姐姐的車販毒，直到警方登門搜索才曝光，偵辦員警也斥責「不要連累家人」。臺中市刑大分析，該集團主要販售愷他命及毒咖啡包，具有持續性、牟利性，首腦古男指揮犯罪組織將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，所有販毒成員均由檢方請求法院從重量刑，並宣告強制工作3年。

台中警方破獲販毒集團偽裝外送員運毒。

警方指出，強制工作一般是針對有犯罪習慣，或因遊蕩、懶惰成習犯罪者的處分，「不怕關、只怕操」，販毒集團危害社會成本之大，希望能藉此恫嚇減少毒品犯罪。臺中市刑大呼籲，毒品有害身心健康，勿因一時好奇持有毒品，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安全的生活環境。

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(中時新聞網)