護國神山台積電吸引許人投資，一名男大生先以632元買進9股台積電，本想多買一股湊10股，結果卻手殘誤按成1張，結果還成交了，導致他須支付62.9萬元，超高的金額讓他崩潰求助網友，引發熱議，許多人建議他快點當沖賣掉或籌錢，因為付不出來恐變違約切割，屆時可能會面臨到信用破產、帳戶被強制銷戶等恐怖後果。

一名男網友在Dcard上分享，他在3日的時候先以632元，買進9股的台積電，隔天原本只是想要逢低再多買1股，湊成10股，結果卻不小心按成一張，而且還成交了，可能需要支付62.9萬元，讓他嚇歪直呼：「誰來救救我？我完蛋了。」

貼文引起網友熱議，「趕緊趁著還在外面的日子多呼吸自由的空氣，等到進去後日子可沒這麼好過了」、「不聯絡你的營業員還上來貼文」、「當沖沖掉啊」、「快去聯絡交易員 但是應該要去湊錢了」、「趕快湊錢，買了不要放手」、「趕快跟家裡說，不要違約交割比較重要」、「隔天賣一樣要先籌錢，不然第2天就違約了」。

另也有網友留言建議，如果無法當沖賣掉，就跟營業員申請「報錯帳」，讓卷商幫你處理掉，然後賠中間的價差，當作學一次經驗吧！不然到時候變成違約交割的話，事情就大條了，可能會信用破產、帳戶被強制銷戶，甚至連信用卡都別想申請。

(中時新聞網)