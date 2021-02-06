無黨籍立委林昶佐（右）也陪同黃捷前往投票。（袁庭堯攝）

投票前，選務人員邀請兩名民眾見證、確認票匭清空後貼上封條。（袁庭堯攝）

黃捷排隊等待投票。（袁庭堯攝）

黃捷完成罷捷投票。（袁庭堯攝）

投完票後，黃捷（中）才露出笑容、如釋重負。（袁庭堯攝）

罷捷終戰，6日投票日一早，主角高市議員黃捷在妹妹黃蓉、立委林昶佐陪同下前往鳳山高中投票所投票。面對罷捷行動的紛紛擾擾，黃捷強調，今天鳳山人會讓全台灣的人、罷免團體及政黨知道，民主，不是這樣玩的。

黃捷和黃蓉、林昶佐三人特地穿上皮衣，展現氣勢。但黃捷氣色不佳，眼睛滿佈血絲、面露疲態、聲音沙啞，她坦言「有點緊張」，前一晚算睡得好但一直做夢，潛意識還是相當焦慮。今天特地戴上紅色口罩、穿紅色衣服及襪子，希望可以開運、迎接美好的結果。

林昶佐表示，黃捷一步一腳印，好不容易走到今天，期待今天有好的結果。黃捷也說，每天都勤走基層，問心無愧的走到今天。黃蓉表示，一直都知道姊姊在議會表現優秀認真，今天的結果一定問心無愧。

對於蔡英文總統及民進黨傾全力相助，黃捷表示「非常非常感謝」，自己沒有想過會這場選舉會到這樣的規格、氣氛炒到如此熱烈。三個月前獨自奮戰覺得孤單，但一路走來越來越多朋友結伴同行，力量越來越大。

「這不是屬於我們自己的一場仗，要找很多朋友來幫忙。」林昶佐認為，要罷免黃捷的團體，並不是只針對黃捷及鳳山，是一系列遍地烽火的行動，甚至要延燒到8月的公投，同樣身為無黨籍的民意代表也覺得無奈，但幸好加入的朋友越來越多。

對於罷免，黃捷強調，罷免應該是民主修復的制度，但此次就是一場報復性、「邊罷邊找理由」的罷免，用反萊豬的議題包裝，是為了個人利益、政黨操作，把罷免當成報復性的工具。

10點黃捷將前往正義國小，陪同民進黨立委許智傑投票，她說「希望一起迎接美好的結果」。

(中時 )