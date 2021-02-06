氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今明兩天各地晴朗穩定；白天「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」，日夜日溫差近15度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，8日東北季風增強，桃園以北、東北部及東部轉有局部短暫雨，氣溫略降；新竹以南晴時多雲、日夜溫差大；9日鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨，西半部亦有零星飄小雨的機率。

吳德榮提及，10日鋒面伴隨「對流性降水」快速通過，為各地帶來明顯降雨； 11日白天中南部雨漸停歇，北部、東半部仍有局部雨；各地氣溫下降、北台濕涼；12日至14日受東北季風影響，北部及東半部有局部雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷；15日天氣好轉。但初二至初四的模擬，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。

(中時 )