2021年1月，美國華爾街上演一場精彩大戲，美國論壇 Reddit的鄉民們，因不滿華爾街大鱷做空玩具通路商遊戲驛站（GameStop），決定集結散戶的力量與之抗衡，讓2020年股價僅有4元的GameStop，一路飆漲至483美元，一個月內漲幅超過1500%，雖然以小搏大寫下歷史，但才短短一周，股價已慘跌6成、不到90美元，市值自高點蒸發270億美元。雖然事件尚未完全畫下句點，但這一次由散戶決戰大鱷的戲劇性強，好萊塢已搶先一步，打算把這「史詩級大戰」搬上銀幕。

GameStop在全美擁有5千多家實體店面，但隨著電子商務的興起，盛況不再，2019年虧損7.95億美元，淪為避險基金放空的標的，但它力圖轉型為網路銷售，提振股價，年初時每股約18美元。股價變動引來對沖基金投入，以對沖基金Melvin CapitalManagement為首的空方早已布局許久，要置GameStop於死地，偏偏做空機構香櫞研究（Citron Research）老闆還貼文嘲諷還在加碼的人是呆子，而另一位對沖基金OmegaAdvisors創辦人庫柏曼（Leon Cooperman）在節目上放話，認為有些人根本搞不清楚自己在幹嘛，就坐在家裡領政府發的支票。這些空方除了出言譏諷股民，還大舉作空，手中握有的空頭部位，竟然高達流通股票的140%。

這些言論引起從2019年就開始持有Gamestop股票的reddit鄉民們不滿，在網路股票版論壇群情激昂，決定起而對抗，從2020年12月底的18.70美元收盤，一路做到483美元，而截至美國時間2/1為止，空方總損失已超過200億美元。Melvin Capital宣布結清所有做空GameStop的部位，捲入風暴核心的做空機構香櫞研究（Citron Research）則宣布未來不再發布賣空報告。

除了鄉民之外，公司股票常常被做空、但已讓空軍損失超過380億美元的電動車特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），也參與「GameStop之亂」，他非常樂見空頭大失血，還在推特上稱自己是「空軍毀滅者」。

媒體們紛紛把此場戰役稱為「小蝦米對大鯨魚」、「宅宅們的復仇」及「散戶完勝華爾街巨鱷」，但這並不是第一件散戶集結引發的怪現象，先前赫茲租車（Hertz）也曾在宣布破產後，股價反因為Robinhood上的散戶聚集而大漲，但沒過多久依然下市，畢竟股民的支持終究無法轉換成公司的獲利，這也是很多分析師呼籲口袋不夠深的GameStop投資人趕快跳車的原因，畢竟結局未卜。

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(中時新聞網)