遊戲零售商GameStop在美國鄉民、散戶的一呼百諾、集體行動瘋炒下，從瀕臨破產倒避到股價一飛衝天，也讓一直「吃豆腐、割韭菜」、放空該股的避險基金遭軋爆，面臨斷頭或慘賠命運，但GameStop的股價已見疲軟，從483元到現在跌破90元，鄉民們開始在Reddit內閧，轉移投資目標。

首先受到關注的是白銀。一月底的周末，有人開始在版上鼓吹買入也是許多大型法人「習慣」放空的白銀，有人認為應該持續支持GameStop，有人認為買白銀是直接送錢給對中基金。

畢竟全球白銀市值1.4兆美元，GameStop在今年年初時，總市值才10億美元，GameStop日漲幅輕鬆突破30%、一週可以漲400%，但白銀一周只漲了11%，池水之深，可能不是鄉民們可以輕易撼動的。

如今散戶大軍資金轉進被放空的生技股，帶動BioCryst Pharmaceuticals和InovioPharmaceuticals股價飆漲逾30％。由於散戶引爆交易狂潮，線上交易平台羅賓漢（Robinhood）表示，為因應財務需求，已籌募到34億美元（約951億台幣）資金。

現在鄉民發動「生技大戰」，鎖定遭到做空的生技股下手，BioCryst Pharmaceuticals 和 Inovio Pharmaceuticals 雙雙大漲 30% 以上。有鄉民在Reddit寫道，BioCryst研發的遺傳性血管水腫新藥Orladeyo，已於2020年12月獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，日本已核准，歐盟也會在第二季許可；還有鄉民號召散戶用鈔票支持致力於研發新冠疫苗和子宮頸癌的癌前症狀治療的Inovio，除了鄉民「報牌」外，貝萊德（BlackRock）也大舉買進 Inovio，根據美國證交會（SEC）申報文件顯示，貝萊德持有 1,420 萬股，持股比重約 8.4%。

不過市場終究得回歸供需，投資終究得回歸業績。鄉民除了在GameStop一戰獲勝，網路業餘投資者還對全美最大連鎖電影院ＡＭＣ、黑莓、美國航空、Nokia等遭對沖基金看壞放空而淪為雞蛋水餃股者，大力支持對作。

GameStop現在轉型線上或許還不晚，但目前看起來股價明顯被高估。如果還沒進場，最好做壁上觀就好，像一名荷蘭19歲的大學生，投入近新台幣30萬元的結果，卻剩不到1000元。

雖然GameStop事件讓眾人覺得精采萬分、散戶竟然完勝華爾街巨鱷，但整起事件對大盤的影響並不大，另外GameStop一戰也引發白宮、國會、財政部、證管會及廣大投資人關注，美國財政部長葉倫也召集包括證管會（SEC）與聯準會在內的高層官員開會，討論GameStop、白銀和其他社群媒體熱門股票的散戶交易引發的市場波動。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)