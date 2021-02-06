「公職人員財產申報法」是我國陽光法案的起步，內政部移民署為推動陽光法案，落實公職人員財產申報，確立公職人員清廉之作為，進一步提升政府部門的廉潔度，增進民眾對廉能政府之信賴，於110年2月5日辦理109年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業，由副署長梁國輝主持，主計室主任鍾秀英監證，並於公開場合經與會人員見證下，以電腦隨機亂數取樣方式抽出24人進行實質審查，及1人進行前後年度申報財產比對。抽籤過程全程遵循公開、公正之原則，以期作為機關廉潔精神之表率，另疫情期間與會人員均全程佩戴口罩，確實遵守防疫規定。

移民署廉能飛揚，公職人員財產申報公開抽籤作業採電腦隨機抽選。(移民署提供)

此外，考量公職人員財產申報逐項查詢財產資料的不便，移民署政風室賡續積極加強宣導財產申報授權機制，期能讓定期申報財產義務人多加善用此機制，以減少財產漏溢報等情事。另為避免因不諳法令致申報不實，政風室秉持廉政愛護、防護及保護的三面向，每年均積極辦理法令宣導及相關輔導作為，促使公職人員財產申報義務人能如期正確地完成申報作業，達成建構廉能政府之理想。

(中時新聞網)