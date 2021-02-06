春節來臨，各旅遊景點人潮多，因應疫情實施人流管制，但民眾要到現場才會知道人潮多寡，可能會白跑一趟，而北市花季都有人流警示可查詢，春節熱門景點是否能比照花季警示，北市觀傳局長劉奕霆表示，會想辦法在短期內簡單的讓民眾上網就能看到人潮的狀況。

劉奕霆指出，去年7、8月北市府在熱門景點就做了即時影像，而春季賞花的行程，公園處等相關單位，在社群網站上有做人潮警示給民眾知道，市長指示我們建置一個臨時的系統，我們會想辦法在這段時間內簡單的讓民眾上網就能看到人潮的狀況。

劉奕霆說，目前進度會在除夕前趕工處理，現在還是以即時影像和各局處提醒警示為主，但如果能完成，也能讓民眾在春節出遊有依據。

被問到民眾不知道哪裡可以查到人流警示，劉奕霆說明，目前還是以「台北旅遊網」和各局處網站查詢，為避免民眾每次都要到不同網站查詢，觀傳局將會做統一的整合和人流警示燈號系統。

媒體追問，新北市已有人流警示燈，台北市進度似乎比較慢，劉奕霆回應，新北市是人工的，我們知道其他縣市的做法，但透過人工再回傳速度也會比較慢，會儘快在除夕前完成，讓民眾春節出遊能更便利。

(中時 )