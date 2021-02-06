藝人「雞排妹」鄭家純日前指控歌手翁立友性騷擾，翁立友於昨（5）日召開記者會自清後，表示不排除提告，事後雞排妹也請律師代為發函，再次重申不會對翁立友提告，因為要的「只是一個道歉」，眼見雙方皆不直接提告，讓外界匪夷所思，對此，律師林智群則點出關鍵：「因為敗訴就變成法院認證」。

律師林智群表示女生告性騷擾，即便有錄影畫面佐證，也可能會有死角，導致即便有觸碰也不一定代表有性騷意圖，光憑這幾點就能得知案件很難成立，而且若檢察官不起訴，還會被質疑炒新聞，至於男方告妨害名譽若不成立，女方便能辯駁：「法院認證我說的是真的」，導致男生百口莫辯，在雙方都可能告不成的前提下，只能僵持現狀，隔空喊話要對方趕快去告。

雞排妹表示只希望翁立友道歉。（圖／吳松翰攝）

雞排妹深夜在語音社群平台Clubhouse吐心聲，透露前往翁立友記者會，主要是希望雙方能把話當面講開，未料卻被豪記唱片拒絕，讓她認為對方應該是心虛，才會不請自來前往現場，果然記者會狀況就如外界所言，是超乎預期的荒唐，至於被外界質疑為何被性騷當下不說出來？雞排妹表示台下幾十個黑道，到底有誰敢罵他們老闆？加上不想破壞員工辛苦等了一年的尾牙，才硬是忍了下來。

至於整起事件最無辜的，就是莫名被捲入性騷風波的邰智源、許效舜，讓她無奈感嘆：「根本什麼都不用做，酸民就會不斷攻擊她，甚至質疑她說謊」。

(中時新聞網)