前總統馬英九（中）在立委楊瓊瓔（右一）陪同下，前往台中大雅永興宮參拜。（王文吉攝）

馬英九發送牛年春聯，另加碼「福到」口罩。（王文吉攝）

馬英九發送牛年春聯，另加碼「福到」口罩。（王文吉攝）

排第一位的陳小姐一早7點就到場排隊，如願領到前總統馬英九的牛年春聯。（王文吉攝）

馬英九前往大雅永興宮發送牛年春聯，現場湧入近400多人排隊。（王文吉攝）

農曆春節將屆，前總統馬英九6日上午在立委楊瓊瓔陪同下，前往台中大雅永興宮參拜，並發送牛年春聯「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」，他先預祝鄉親新年快樂，在致詞時提到，「心天之心」就是要大家重視民意，暗酸蔡英文開放萊豬進口不得民心，期許大家抱持樂觀的心，才能安然度過，

馬總統一早在立委楊瓊瓔陪同下，前往大雅永興宮參拜，並添香油錢，他除發送自己揮毫的牛年春聯，另加碼「福到」口罩，現場湧入近400多人排隊。廟方因應防疫，要求所有領取春聯的民眾噴灑酒精消毒、全程配戴口罩，僅開放前15名拍照。

馬英九牛年春聯「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」，他在致詞提到，這兩句話是明朝的明太祖、明宣宗講的，古時候皇帝是天子，就是皇帝的兒子，之所以統治有正當性，是因為有天命，得民心，不得民心就不能夠統治，所以「心天之心」就是要大家重視民意。

至於「樂天之樂」，馬說，去年遭受新冠肺炎等挑戰，政府又開放萊豬進口，這時候對這些恨意要抱持樂觀的心，才能夠安然度過，希望這幅春聯祝賀大家新年快樂，國泰民安、風調雨順。馬英九在大雅短暫停留20分鐘，隨即驅車前往潭子潭水亭繼續發送春聯。

(中時 )