「台灣第一美女」蕭薔近日在微博分享看了部跟性騷擾有關的電影《重磅腥聞》，她表示看三大天后同台飆戲相當過癮，讓她不自覺隨著劇情捏了把冷汗。話鋒一轉，蕭薔強調所謂性騷擾絕對是人際互動中不被允許的事，「不論碰到言語或肢體上的騷擾，我都不會選擇隱忍，讓他的快樂成為我的痛苦」。

最近台灣因雞排妹（鄭家純）和歌手翁立友的性騷擾疑雲炒得沸沸揚揚，女方出面證實後，昨男方開記者會，女方準時出現本想與翁立友面對面對質，最終沒實現，如今仍呈現各說各話的局面。本月4日大美女蕭薔分享恰好看了電影《重磅腥聞》，內容描述媒體高層被女員工指控性騷擾、誘姦，也描繪出社會上的職場女性歧視、厭女文化。

蕭薔發文。（圖／翻攝自蕭薔StephanieH微博）

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

該片由莎莉賽隆、妮可基嫚、瑪格羅比主演，讓蕭薔直言十分精采，也說：「雖然陣容很強大，但這卻不是我喜歡的題材」，「會想騷擾別人的當事人，自己必然知道；這是必須自制的行為。相信任何一個擁有成熟理性的人，都會做到自律自制」。

蕭薔被封台灣第一美女。（圖／中時資料照片）

蕭薔出道多年，坦言若自己遇到類似問題，她都不會隱忍，讓加害人的快樂變成她的痛苦，「保護自己，珍愛自己，不要做委屈的自己，共勉之！」粉絲回應：「女性確實不能忍，不然變態就會覺得理所應當，甚至覺得你喜歡他」、「不委屈自己，做最真實的自己最重要」、「如此凍齡，還有如此容顏，真的是仙女下凡」、「你的顏值和才華，掩蓋了你肚子裡的墨水」。

(中時新聞網)