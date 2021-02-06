台南市山上區林雹古厝因後代子孫對整修無共識，快成廢墟。（劉秀芬攝）

台南市山上區林雹古厝因後代子孫對整修無共識，快成廢墟。（劉秀芬攝）

台南市山上區林雹古厝因後代子孫對整修無共識，快成廢墟。（劉秀芬攝）

台南市山上區林雹古厝因後代子孫對整修無共識，快成廢墟。（劉秀芬攝）

台南市山上區林雹古厝洗石子牆面有精緻花草紋飾。（劉秀芬攝）

台南市山上區林雹古厝廳堂外牆有知名畫家呂壁松彩繪。（劉秀芬攝）

台南市山上區公所為推廣地方觀光，繪製老屋地圖，但民眾按圖索驥參觀「林雹古厝」時，卻發現老屋荒廢傾頹，去年左廂房一大片牆垮下來，斷垣殘壁怵目驚心。

山上區公所區長余基吉表示，社區長年協助周邊環境整理，去年新垮下來的破牆位於林家產權內，須動用大型機械才有辦法整理，且未經林家人同意不能貿然整理。

約建於1932年的林雹古厝，是當地富人林雹所建，他原本是赤貧挑夫，靠著幫麻豆林家經營製糖產業致富，林雹的孫子林進煌還當過山上鄉長。林雹古厝是一座三合院，正身為5間，左右廂各3間，外觀融合中、西、日式風格，廳堂外牆有知名畫家呂壁松彩繪，洗石子牆面有精緻花草紋飾。

由於林家子孫陸續搬離山上區，古厝日漸傾頹，2017年西拉雅風景管理處曾提出計畫，有意斥資千萬幫古厝整修為山上區遊客中心，但林家部分子孫不同意，台南市文化局亦曾發信至美國協助林家子雖詢問，但未獲回應，計畫就此打消。

「我們曾經努力過了」，余基吉說，住在高雄的林家後代之一林進隆對維護保存古厝的事積極溝通，但還是未果。目前古厝環境維護由山社社區發展協會代勞，住在附近的協會前總幹事歐來發說，去年中左廂房外牆又垮了下來，屋況愈來愈糟。

台南市文化局表示，林雹古厝是私人產權，林家所有權人或是民間團體若願意提出文化資產指定登錄申請，文化資產管理處可以給予輔導協助處理；目前斷牆危壁是否會造成安全疑慮，市府與公所會討論如何處理。

對於是否有意對古厝進行維護整修，林進隆說，如果政府單位、民間文史團體提供計畫協助，他也願意繼續與族人溝通。

(中時 )