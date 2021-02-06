南屯區文心南路與文心南七路口，昨天深夜發生兩車碰撞的事故，全案正由警方釐清肇事責任中。（警方提供／陳世宗台中傳真）

南屯區文心南路與文心南七路口，昨天深夜發生兩車碰撞的事故，全案正由警方釐清肇事責任中。（警方提供／陳世宗台中傳真）

兩車未依號誌管制及標線行駛 5人受傷送醫

馬路如虎口，19歲的張姓男子駕駛自小客車，於5日23時41分行經南屯區文心南路與文心南七路口，和30歲林姓男子駕駛的自小客貨車發生碰撞，造成張姓男子與車上的3名乘客頭暈等多處傷，和林男手腳擦傷，分別送中山醫院與林新醫院救治；肇事責任及善後事宜，正由警方調查處理中。

警方調查，張男駕駛豐田白色自小客車5日深夜23時41分，由三民西路方向沿文心南路往北至文心南七路迴轉往南，和林男駕駛福特黑色的自小客貨車，由文心南六路沿文心南路往三民西路方向行駛，雙方於路口發生碰撞；張男的自小客車再碰撞事故路口燈桿與號誌桿。

警方指出，車禍發生後造成5人受傷，張男頭暈不適，張男車上的乘客3人，分別是17歲的陳男、18歲的王男、19歲的蔡男皆為頭暈等多處傷；林男則手腳擦傷，5人分別送中山醫院與林新醫院救治。

警方表示，經檢測雙方駕駛人均無飲酒，酒測值均為0.00mg／l。肇事原因初判張男違反號誌管制，林男不依標線行駛；全案依程序處理轉交大分析研判釐清肇事原因中。

(中時 )