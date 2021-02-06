《紐約時報》當地時間5日刊發題為《是時候信任中國和俄羅斯的疫苗》的文章，文章指出中國和俄羅斯疫苗經過科學實驗證明安全有效，且為同行所認可。當此全球疫苗分配不公、歐洲疫苗緊缺的情況下，文章呼籲西方國家信任中國和俄羅斯研發的新冠疫苗，以補足各國疫苗接種的缺口。

文章稱，一段時間以來，大量證據表明中國和俄羅斯研發的新冠疫苗安全有效。醫學雜誌《柳葉刀》本週發表了後期試驗的中期結果，支持俄羅斯「衛星V」新冠疫苗。在土耳其進行的試驗後，中國科興研發的新冠疫苗獲得該國官方認可。此外，許多證據經過同行評審，或者在兩國對這些疫苗進行獨立試驗之後，還發表在《柳葉刀》和《美國醫學會雜誌》等科學期刊上。

基於此，一些國家對這些疫苗進行審查並已做出明智的決定。報導稱，包括阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、約旦、伊拉克、塞爾維亞、摩洛哥、匈牙利和巴基斯坦已批准了中國國藥疫苗。

截至2021年1月中旬，阿拉伯聯合大公國有180萬人已接種中國疫苗。玻利維亞、印度尼西亞、土耳其、巴西和智利已批准並開始推出另一款中國科興研發的疫苗。俄羅斯「衛星V」疫苗也將在歐洲、中東、非洲和拉丁美洲的十幾個國家和地區進行接種。

此外，歐盟國家面對嚴重的疫苗短缺和交貨延遲，法國、西班牙和德國現在開始談論可能訂購中國和俄羅斯疫苗。面對困境，他們大聲疾呼不要對非西方疫苗存在「偏見」。

報導同時指出，中俄的三個疫苗製造商今年將向多個國家和地區投放疫苗。三家疫苗製造商也都表示，在2021年有能力生產提高產量，並都已將其疫苗授權給了多個國家的本地製造商。

文章最後再次強調，越來越多的證據表明，中國和俄羅斯的疫苗是可靠的，因此各國應該認真、迅速地對待，特別是考慮到世界各地的供應問題。

與此同時，當地時間2月5日，世衛組織(WHO)舉行新冠肺炎例行記者會，世衛組織助理總幹事瑪麗安熱拉·西芒表示，目前世衛組織對13種新冠疫苗展開評估，其中4種疫苗的評估進程處於非常領先的階段，包括中國國藥集團和科興公司的兩種新冠疫苗，世衛組織已派團隊前往中國考察相關設施。

(中時 )