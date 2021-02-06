超速3分鐘竟被開4張罰單！一名網友分享，去年底在雪隧超速，短短三分鐘竟被開了4張罰單，時速界於111km至115km，換算下來恐被罰1萬2000至2萬4000元，引發網友熱議，爽到國庫，感謝你替大家測試政府的機器是否正常。

一名網友在臉書社團《宜蘭知識+》分享收到四張罰單，從照片中可見，他在去年12月27日於國道5號南下行駛內側車道，在晚上11時45分至48分，短短3分鐘的時間連續被開4張超速罰單，時速分別是111km、114km、115km和115km，讓原PO苦笑：「四分鐘開四張罰單，感謝我吧！讓你業績更上一層樓」。

網友超慘經驗，引起網友討論「國庫感謝你」、「幫國家發年終」、「你超速，爽國庫」、「感謝你幫大家測試政府的機器是否正常」。另也有許多苦主留言表示，「雪隧內可以連續罰，我也收過」、「請節哀，我還有被開104的」、「曾經也連3張」。

國道5號「雪山隧道自動化科技執法系統」自2017年6月15日正式啟用，隧道南、北向各設置8組，一共有16組，取締項目主要以違規變換車道、超速、低於最低速限及惡意逼車，系統實施前、後之行車規定及違規罰則均相同。

雪隧內的行車最高速限時速為90公里，最低速限時速70公里。根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人行駛在高速公路上，車速超過規定的最高速限，處3000元至6000元罰緩；超速60公里以上者，依級距處以罰鍰，最高可處2萬4000元罰緩。

(中時新聞網)