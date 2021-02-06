美國前總統川普在煽動川粉闖國會之後，美情報界普遍質疑川普是否應該有權獲得每日情報簡報內容。對此，拜登在接受美媒《CBS》專訪時表示，由於川普「與暴動無關聯的不穩定行為」，即使歷屆卸任美國總統都能享有獲取情報簡報的特權，但政府不需要向川普提供機密情報。

拜登受訪時表示，由於川普「與暴動無關聯的不穩定行為」，政府不需要向他提供機密情報。

報導指出，拜登在就職典禮過後，首次面對媒體專訪時，被問到「前總統川普是否應該收到情報簡報」時，拜登表示川普行為不穩定，雖然與先前煽動國會暴動無關，但仍不應獲得情報簡報。

拜登表示，「我認為已沒有必要對川普提供情報簡報，給他了情報會有什麼價值呢？一旦他擁有情報，除了讓他可能洩漏或不小心說出口，還會有什麼？」。

先前美情報界已有聲音呼籲不應該再對川普提供情報簡報。曾在川普政府任內擔任國家情報副總監的戈登（Susan Gordon）投書華盛頓郵報表示，指出川普身上有大量的商業事務，其中還涉及多位外國實體，而讓他持續可獲得情報簡報「將會對國家安全造成潛在威脅」。

曾在川普「通俄門」中大力批評川普的民主黨籍的眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）也反對川普有權獲得任何情報，「我不認為現在的他，或者未來的他可以信任」。

不過，一名資深行政官員先前向美國有線電視新聞網（CNN）透露，至今仍未收到來自川普要獲得情報簡報的要求。該名官員表示，情報報告有很多方式可以呈現，但當有任何請求時，情報社群應該制定好規定。

CNN也指出，川普在職時，並不清楚他是否定期閱讀最高機密的總統每日簡報；相反的，他僅在一周內從情報官員聽取2至3次口頭簡報。《紐約時報》去年報導也指出，川普根本很少閱讀每日情報，甚至在2020年1月至2月的情報簡報時早就提出新冠病毒威脅，但仍被川普給忽視。

(中時新聞網)