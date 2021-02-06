一名男網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他的女友條件相當好，家境也富裕，已論及婚嫁，但女友的爸媽卻對他開出「婚前條件」，他強調，其實幾項條件並不苛刻，不是不能接受，只是對他種自尊與信任的凌遲，還在猶豫簽不簽？此文引起網友熱議，不料網友看完條件內容竟一面倒：「可以少奮鬥幾10年」、「猶豫什麼，快簽！」。

原PO表示，女友是獨生女，家境優渥，國立大學畢業，目前是在學術單上班的公務員，二人已論及婚嫁，女方家人婚前開了些條件「不要聘禮」，還會給「嫁妝」。

原PO把嫁妝的細節一一列出：「不動產」房子兩間，一間在台北中正區，三房兩廳一車位，目前出租中，一間在桃園藝文區，四房兩廳雙車位，目前出租中），都已過戶到女友名下。「動產」則有AAPL股票20000股，RDSA股票20000股，都是女友出生收的紅包，父親都用她的名字開戶購買。擺明結婚後不用擔心經濟問題與成為無殼蝸牛，可是結婚前他必須接受下列條件

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條件1，婚後第一個孩子由戶政抽籤決定，若抽得母性，男方不得有議，第二個孩子可隨父姓，若立場調換第二個孩子須隨母姓。條件2，逢年過節各回各家，各找個的媽。條件3，婚後不與父母同住，女方家可出頭款購屋，貸款由男方支付。

原PO看到女友父母提出的婚前條件後認為，自己也是國立大學畢業，年薪破百萬，無房有車，家境小康，各有一兄姊，還在猶豫婚前協議簽是不簽？她強調，女友溫柔，善良，聰明，漂亮，我很愛她，女方父母和藹明理，書香門第，我很尊敬，,其實我也知道條件不苛刻，沒有不簽的理由，簽下去，是給她父母一種安心，多了一重保障「但對我不也是一種自尊與信任上的凌遲嗎？」。

此文掀起網友熱議，結果大部分人都支持原PO趕快簽「我覺得這個條件並沒有什麼特別無法接受的地方，跟母性俗稱”豬母稅“，女生是獨生女，這點要求還好，不都是自己的孩子嗎？」、「打燈籠都找不到，快簽下去」、「覺得還蠻合理的啊，不用跟父母同住，這樣少一點爭執」、「少奮鬥那麼多年還不簽？ 」、「這條件超好你還哪裡為難？？？ 」、「不要簽，我幫你，簽我的名字 」。

(中時新聞網)