無黨籍高雄市議員黃捷罷免案今日投票，在總統蔡英文「守住黃捷」的號令下，綠營從黨務高層、市長、立委到眾位議員們連日動員陪同掃街、造勢。媒體人鄭師誠表示，民進黨之所以力保黃捷，除遏止國民黨掀起的罷免烽火，也防黃2022年市議員選舉甚至2024立委選舉威脅到綠營選票；只要同意罷免票接近不同意罷免票，對國民黨而言就算贏了，日後「割萊委」行動就有戲了。

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鄭師誠今日接受香港媒體《中評社》訪問指出，民進黨在黃捷罷免案上傾全黨之力相助，主要是基於政治利益考量，畢竟與遭成功罷免的民進黨桃園市議員王浩宇相比，黃本身的仇恨值並沒有那麼高，且黃又是長得不錯的年輕女生，一定會有喜歡黃捷的「捷粉」，因此黃捷罷免案要通過困難高。

對於民進黨而言，鄭師誠分析，黃捷被罷免掉是一個大麻煩，因黃已具有全台知名度，若被罷免，會有同情票，且依據《選罷法》規定，被罷免者4年內不能選同一選區市議員，黃若跑到其他區選，其他民進黨市議員將受到極大威脅，因為黃一定會高票當選，且會成「超級綠營吸票機」；所以像該區立委許智傑，就很有危機感的努力在幫黃捷，且若黃2024年真要選立委，應該也不好意思挑這些曾幫過他、綠營較穩定的選區。

至於對國民黨而言，鄭師誠認為，只要把同意罷免票拉近不同意罷免票，即便罷免不成也是贏，因為只要兩者相近，黃捷往後就必須要很小心，民進黨因應國民黨的「割萊委」行動也需格外謹慎，「未來罷免萊委就有戲了」。

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(中時新聞網)