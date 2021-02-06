黃捷重新排隊、依規定量體溫噴酒精後才完成投票。（袁庭堯攝）

高雄市議員黃捷罷免案今（6）日舉行投票，黃捷之前曾說，這場罷免戰確實比之前參選議員時，更緊張一點。而今早她在妹妹黃蓉、無黨籍立法委員林昶佐陪同下現身投票所，一度以為沒有人排隊就要進投票所領票，遭一名排隊久候的男子怒嗆「不管什麼人都要排隊啊！」對此，黃捷已做出回應：完全是個誤會。

投完票後，黃捷（中）才露出笑容、如釋重負。（袁庭堯攝）

黃捷今早抵達投票所前先接受媒體採訪，隨後步入投票所，但據報導，因一路遭大批媒體包圍，場面混亂，原本排隊等候的隊伍也被攪亂，她到投票所門口時，以為沒有人排隊，準備步入投票所時，遭一名排隊的男子大聲怒嗆「不管什麼人都要排隊啊！」

此時，黃捷發現自己不慎插隊，隨即轉身走出投票所，選務人員也發現異狀，提醒要先排隊，最後黃捷回到等候區排隊，經工作人員量體溫、噴酒精後，重進投票所投票。針對此插曲，據《ETtoday新聞雲》報導，黃捷表示，「完全是個誤會啦，因為我們這樣大陣仗、大家要拍攝投票狀況，影響到民眾投票，在這邊致歉。」

另外，黃捷今也在臉書透露心情，表示早上8點，林昶佐就陪她投完票了，兩人碰巧都穿皮衣，很有默契，她也特別穿上紅色衣服和紅色襪子、戴紅色口罩，希望能迎接好運。她也說，非常坦然的心情面對罷免案，一路走來就是問心無愧。

文山伯氣噗噗 轟黃捷沒在客氣

(中時新聞網)