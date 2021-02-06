「金曲歌王」翁立友昨（5）日召開記者會自清，藝人「雞排妹」鄭家純為了當面釐清真相，硬闖記者會現場，導致記者會延後近一小時才開始，對此網紅橫綱凱咪再度發文嘲諷：「雞排小姐教會女性們的事，可以不要讓女性成為腦殘標記好嗎」。

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

雞排妹爆料主持尾牙遭到性騷，不過當下未制止對方伸出鹹豬手，反倒事後才在臉書公開此事，網紅橫綱凱咪則發文怒斥：「第一個去的地方應該是警局吧，雞排小姐到底是怎麼倡導的，女性們振作點好嗎⋯⋯天啊，身為女生因為妳被這樣歸類，真的有夠衰小欸」，更質疑雞排妹知道難蒐證，導致勝訴困難，才會不走司法程序，而是引導外界發文公審，不禁怒嗆：「真的是女性勇者先驅的話，麻煩打勝訴給我們看，讓所有人閉嘴」，強調若是發生在自己身上，一定想辦法告死對方。

此外，橫綱凱咪表示翁立友召開記者會，一開始就表明只讓媒體入場，但雞排妹卻二度硬闖，導致這個過程搞得很不堪，讓她強調果如果想要當面釐清真相，法院一定會讓雙方當面對質，質疑為何不尋求公平、公正、公開程序處理，接著打臉雞排妹：「在我看來是妳需要媒體」。

對於許多雞排妹粉絲，在她的臉書專頁留言：「希望妳被性騷擾」，讓她表示這些言行是否能提告恐嚇，更不忘嘲諷：「雞排小姐跟你們宣導的是鼓勵犯罪是嗎」，嗆辣發言再次引起網友議論。

橫綱凱咪蹭熱度炒知名度?怒嗆：我幹嘛要管你們

(中時新聞網)