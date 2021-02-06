桃園市平鎮警方發現，一名老翁在民宅口來回徘徊，原擔心是竊賊遂上前盤查，未料竟是離家的老翁想看孫子一眼。（圖／平鎮分局提供）

桃園平鎮警年前助民眾返家 溫馨上演祖孫大團圓（影／平鎮警分局提供）

桃園市一名67歲的黃姓老翁，5年前因故不告而別，家人苦尋未果通報失蹤協尋，但老翁實在太思念孫子，5日上午趁著年前返回住家巷口偷看金孫，恰巧宋屋所巡邏員警經過，見老翁行跡鬼祟上前關心，一問之下才知道原委，最後在員警的協助之下，終於讓老翁一家團圓。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區廣西路的黃姓老翁，5年前因與家人爭吵，一氣之下自己離家出走、不告而別，家人苦尋多日未果之下，只能報警協尋。

但老翁多年來都趁著家人外出時，偷偷跑回來看孫子，轉眼間又到農曆年前，老翁又偷偷跑回住家巷口，看著孫子在家門口玩耍，想要給孫子一個紅包。

而巡邏員警盧冠維及蔡孟志恰好巡邏該地，發現老翁在巷口徘徊許久、行跡鬼祟，於是主動上前關心，經查詢老翁身分後，發現老翁已被通報失蹤長達5年，了解原委後，員警也苦勸老翁鼓起勇氣，在春節前夕應該回家與家人團圓。

就在員警與老翁在巷口交談時，老翁的孫子突然發現爺爺站在巷口，開心的衝上前緊緊抱著老翁，老翁也被孫子突如其來的舉動嚇得不知所措，但聽著孫子聲聲的呼喚，老翁也不禁紅了眼眶，孫子也拉著爺爺到附近的公園玩耍，最後在員警的協助之下，讓老翁在春節前夕能夠回家共享天倫之樂。

(中時新聞網)