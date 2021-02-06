警方除在金融機構前設立機動派出所外，第四分局也積極辦理防搶演練。（警方提供／陳世宗台中傳真）

農曆年關已屆，民眾紛紛提早至金融機構提款為新年做準備，近日南屯區金融機構前時常有員警駐守引發民眾熱議，原來是台中市政府警察局第四分局黎明派出所為了加強重要節日安全維護工作，特別在轄區金融機構設立機動派出所，不只是維護金融機構安全，也能即時在現場為民服務提供諮詢解惑。

警方除在金融機構前設立機動派出所外，第四分局也積極辦理防搶演練，除了向各金融機構宣導遇突發狀況應變措施，甚至荷槍實彈模擬歹徒搶劫銀行得手逃逸後警方追捕過程。

警方利用空拍機遠端鎖定歹徒動向，再使用口袋戰法部屬線上警力攔截圍捕，並使用警犬及電擊槍加以壓制匪徒；藉由本次強力執法演練，讓宵小明白警方守護治安的決心，不敢冒險越雷池半步。

春節期間警方也提供民眾舉家外出居住安全維護及鉅額存(提)款護鈔服務，警察的熱心讓治安平穩、交通順暢、民眾安心過好年。

黎明派出所長林澤聰呼籲，年節期間台灣民眾或僑胞返鄉過年，舉家外出遠遊不用再擔心家裡鬧空城，若有需求可及早向當地派出所申請居家安全維護，民眾放心出遊，居安交給警察守護，維護治安零死角。

(中時 )