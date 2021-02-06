受到昨天傍晚起的背風渦旋及逆溫影響，導致西半部地區空氣品質不佳，依10時監測結果顯示，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區達「紅色警示」、對所有族群不健康，環保署也要求全台包括協和、台中火力發電廠等燃煤電廠降載，至今已降載逾50％，但整體空氣品質改善恐怕要等到小年夜鋒面降雨才會改善。

環保署監資處處長張順欽表示，受到環境風場、背風渦旋等響，污染物難以擴散仍持續累積，西半部地區空氣品質多介於紅色警示至橘色提醒等級，尤其是中彰投空氣品質最差，他提及，可能要到小年夜鋒面通過後才會使空氣品質好轉。

環保署空保處處長蔡孟裕說，受到空氣品質不佳影響，已要求台電電力公司等包括協和、林口、中火、麥寮、興達等燃煤發電廠降載，至今已逾5成，地方政府也要求固定汙染源降載減排外，也會至各地營建工地檢查揚塵情況。

環保署指出，今明2天環境風場以偏東風為主，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；8日東北季風稍增強，位於下風處中南部地區須留意污染物累積情形；9日環境風場再度轉為偏東風，西半部擴散條件不佳；10日至11日鋒面通過及東北季風稍增強，全台降雨機率提高，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望好轉。

(中時 )