為了備戰即將開打的新球季，各隊陸續展開自辦熱身賽，雖然受到疫情影響不開放球迷進場觀賽，但樂天桃猿與YouTube頻道以及Eleven Sports合作，球迷仍可透過轉播掌握桃猿春訓狀況。

在自辦熱身賽系列中，樂天桃猿YouTube頻道將直播2月8、9日兩場在嘉義縣的隊內對抗賽，時間是12點50分開始，新球的使用狀況即將一目了然，導播哥喬瑟夫搭配神秘球評為大家帶來更強桃猿春訓實況。

接下來的自辦熱身賽系列中，三場嘉義縣的賽事都會由Eleven Sports帶來直播，分別是2月21、24及25日三場。

21日下午1點對味全的比賽在Eleven sports app上直播，而有線電視Eleven sports 1台則在當天晚上10點以D-Live方式呈現。

24及25日在嘉義縣棒球場的比賽皆是在有線電視Eleven sports 1台和MOD211台進行直播，時間都是在13：00開始，球團表示，歡迎一起看樂天桃猿直播熱身賽，為球隊集氣加油。

(中時 )