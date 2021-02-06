宋仲基主演韓國首部科幻片《勝利號》已在Netflix上映，近日他與金泰梨、柳海真、陳善奎越洋接受台灣媒體視訊訪問，等待畫面連線成功的過程中，宋仲基還拿起麥克風哼歌，似乎心情不錯，將近4年沒來台灣的他也沒忘記中文，用「好久不見」跟大家打招呼。

該片劇情設定在未來2092年，地球已成為一顆黯淡且人類將無法居住下去的星球，「勝利號」是以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船之一。被問到如果生活在外太空，最想用有哪項超能力？金泰梨的願望相當平凡，她表示因為常在宇宙災難電影裡看到跑出去外面就會窒息而死的畫面，所以只希望可以好好呼吸，宋仲基則說「我的想法也和泰梨差不多，所以希望能有像鋼鐵人那樣的服裝，穿上就能隨時到處跑」，並搞笑稱「但必須把臉露出來」，訪問中三句不離酒的柳海真也想都沒想就回答「何時何地都能喝酒的能力」，還頻用中文說「喝酒，很好」，笑翻在場記者，最後陳善奎的回答相當實際，「為在宇宙中是無重力的狀態，動起來都很慢，所以我想擁有能夠快速移動、快速動作的那種能力」。

金泰梨在片中飾演帥氣的宇宙飛船船長，她透露電影前半段有個4人聚在一起打牌的橋段，她因為發現自己快輸了而惱羞成怒掀桌，忍不住笑說「這部分跟我很像，我是不喜歡輸的個性」，宋仲基也貼心補充「泰梨是喜歡贏，但不會翻桌啦」，至於會想推薦誰當船長，金泰梨興奮回「仲基歐巴」，大讚對方在拍攝現場充滿領袖魅力的樣子讓她印象深刻，「他真的很會主導」，不過宋仲基本人卻是謙虛舉手喊「我反對」，指向柳海真說「現場所有事幾乎都是哥把我們找來，並且由他做出決定，像是吃飯、喝酒等小事，還有也會提出很多點子與意見」，讓柳海真聽完後開心回「這我贊成」，歡樂氣氛看出大家的好交情。

柳海真這次沒露臉，使用真人動作捕捉的方式演出機器人，他表示真的是很新鮮的經驗，但對他來說不覺得困難，因為演很來並沒有什麼不同，不過他在拍攝時確實也很好奇會是以什麼樣的形式呈現在觀眾面前，反而是和他對戲的3位演員比較辛苦，「因為要後製CG，每一幕都必須拍2遍才行，所以有我在的時候他們要和我演一遍，我不在的時候，他們又要想像我人有在現場演一遍」。陳善奎則是有裸露身材的鏡頭，他笑曝「我吃了很多東西，飯、泡麵啊，也喝了很多酒，還做了很多運動，但結果還是像畫面上那樣」。

而這次雖然很可惜無法在院線上映，但4人皆表示很興奮《勝利號》可以透過Netflix在全球同步上線，也相當期待觀眾們的反應，金泰梨表示「對我來說《勝利號》雖然是SF電影，但也是很韓國性傳說的電影，所以我覺得外國人在看的時候，應該可以感覺到和跟其他的宇宙SF電影相比是相當新鮮、新穎的」，宋仲基更分享去年去哥倫比亞拍電影，被市場大媽認出，「對方說在Netflix上有看到我演的《阿斯達年代記》，讓我覺得很驚訝，想說『現在真的在全世界都能看到我們的作品了啊』，覺得很滿足。」

最後，柳海真被問到對於結尾的驚人「大轉變」是否滿意時，他開心答「是的，我很滿意，因為幫我飾演那個角色的演員演得非常好，所以我非常滿意」，宋仲基也主動回問記者們「都看過《勝利號》了嗎？覺得好看嗎？」聽到記者們都用韓文回答後，宋仲基便搞笑說「我覺得翻譯老師可以下班了」，還不忘喊「大家要好好保重喔」，金泰梨也暖心祝大家健康。

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(中時 )