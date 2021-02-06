This appears to be the moment KD learned he would be out the rest of the game due to health and safety protocols. pic.twitter.com/KGJan8mFNr — SportsCenter (@SportsCenter) February 6, 2021

聯盟搖擺不定的防疫政策，間接造成籃網6日輸球！杜蘭特賽前突然宣布沒法先發，卻又替補上場，到了第3節仍被聯盟因為觸發防疫條款請出場外，造成籃網軍心大亂，最後以117比123不敵來犯的暴龍，杜蘭特無奈中止連續866場先發記錄。

受到杜蘭特並未先發影響，籃網上半場一度落後暴龍17分之多，幸好隨著杜蘭特生涯首次替補上場，籃網次節逐漸追上，打完上半場，籃網僅以63比67落後，不過打到第3節還剩9分06秒，身陷犯規麻煩的杜蘭特，竟然被聯盟要求離場。

當時杜蘭特被吹個人第5犯，籃網總教練納許隨即提出挑戰，裁判重看慢動作後竟然改判杜蘭特沒有犯規，正當他想上場之際，卻被聯盟工作人員要求離場，理由仍是觸發健康與安全守則，讓杜蘭特氣到一邊走出球場，一邊怒丟手中水瓶。

籃網軍心連帶受到影響，打到末節遭到羅瑞連取8分，加上范維利特最後1分46秒，帶領暴龍取得119比113領先，接下來席亞卡又在最後35秒上籃取分，哈登雖然馬上追回兩分，可惜場上局面已經倒向暴龍那邊，籃網無力反撲了。

暴龍擊敗籃網的頭號功臣是貢獻33分、11籃板與6助攻的席亞卡，羅瑞也拿30分、7助攻與5籃板，鮑威爾18分；籃網以喬哈里斯19分最高，哈登17分、12助攻，厄文15分，杜蘭特在退場前拿下8分、6籃板及5助攻，連續得分上雙紀錄也終結。

(中時 )