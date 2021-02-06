◎客城虹橋稻草熊 穿新衣賀新年

有熊出沒！花蓮有許多「被務農耽誤的藝術家」，玉里鎮公所與玉溪農會號召農友利用收割稻草，在鎮上地標「客城虹橋」下，打造2座高約3米的熊稻草大型藝術品，其中一隻「趴趴熊」無辜大眼及蓬鬆造型，萌度爆表，前往拍照打卡民眾直呼「好療癒」。

◎馬拉松式走春 兩天一夜玩基隆

農曆春節連假將登場，家人團聚出門走春應做好防疫，基隆市政府觀光及城市行銷處特規畫「基隆東岸網美拍拍」以及「基隆西看看」的安心遊程，讓遊客從東岸玩到西岸，24小時馬拉松式不間斷，體驗基隆兩天一夜新旅行。

◎南投來趟農家樂 一窺原民技藝

南投縣埔里鎮珠仔山社區出產「礦泉水茭白筍」，生長在乾淨高含氧的山泉水環境，生吃像水梨般鮮嫩清甜，還有無毒蔬菜、咖啡、有機金線蓮、樹葡萄等特色農產，來此還可順遊造紙龍手創館、果寶歡酵、星月露營區、文淵老樹公園，體驗南投在地農村風貌。

◎新春樂遊龍潭 回憶童年繽紛色彩

桃園龍潭有濃厚的客家風情，近年來在桃園市政府與地區業者努力下，逐漸成為北台灣知名觀光重鎮，除了重要地標龍潭大池整建完工，雄獅文具「想像力製造所」觀光工廠也於2020年開幕，豐富的客家人文及旅遊景點，都是民眾春節出遊不可錯過選擇。

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(中時新聞網)