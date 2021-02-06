宜蘭外海地震規模3.8 最大震度3級 11:592021/02/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭外海10時52分發生規模3.8地震，最大震度宜蘭縣3級。（圖擷自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時52分發生芮氏規模3.8地震，地震深度26.5公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方37.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。 台南烏山頭水庫天壇整修彩繪完工 走春添新打卡點 進雪隧飆115km！男3分鐘遭開4罰單 網哀嚎：我也收過 (中央社) #地震 #宜蘭縣 #規模 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國疫苗在巴基斯坦每天接種4萬人 推進商業採購 09:142021/02/06 兩岸 小貨車夯 日韓系品牌掀搶客大戰 04:102021/02/05 產業．科技 全台最長燈籠天幕 12日員林點燈 04:102021/02/06 地方新聞 永續基金夯 亞洲去年規模創高 04:102021/02/05 投資理財 海龍環差第四次小組會議再受挫 3月底前補內容再審 17:402021/02/05 財經 風機間距惹議 環評小組要求海二海三風機案再議 17:112021/02/05 生活 永慶加盟三品牌宜蘭區勁厲害！ 店總業績破6億元、店數市佔達4成 17:402021/02/05 財經 挑戰農業大縣 侯友宜要搶金牌農村 11:332021/02/06 寶島 陸審計界大地震 全球頂尖德勤會計師事務所遭舉報違規舞弊 21:042021/02/05 兩岸 網民規模近10億 陸網路零售額 連八年冠全球 04:102021/02/06 全球財經 住宅開工戶數創12年新高 南市年增46％成長居冠 04:102021/02/06 財經要聞 生活熱門新聞 桃醫「清零」有新變數？全院被緊急通知要擴大抽血 - 生活 性騷疑雲呱吉力挺雞排妹 網翻高雄大港開唱片段怒：韓可以告了 - 生活 雞排妹遭譏「杯從中來」飛機杯是大陸製 網：錯在雙標 - 生活 復興空難唯一倖存空姐首發聲 曝驚恐瞬間「倒掛座位變水牢」 - 生活 獨家！新冠肺炎疫苗人體實驗志願者揭內情 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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