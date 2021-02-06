2020年9月間基隆一位3歲男童意外身亡，保母在當時聲稱小孩過世前曾發燒3天至4天，檢警初步研判並無受虐痕跡；未料，檢方會同法醫驗屍後發現，男童內臟破裂，懷疑保母與其丈夫涉嫌虐童，5日向法院聲請羈押獲准。

據了解，去年9月25日下午3時許，基隆一位保母打算叫醒在睡覺的男童，但卻怎麼也搖不醒，才發現男童已經死亡，才趕緊報警處理。

據悉，這位保母無照托育，自去年5月20日間開始照顧男童，持續4個月的時間；男童的父母則在基隆廟口做生意，經常忙到無法來看小孩；保母聲稱，男童身亡之前，已經發燒大約3到4天，期間保母試圖聯絡父母，案發前日也曾打很多通電話給其父母都沒人接，因為沒有男童健保卡，才一再拖延看診。

保母透露男童的父母基隆廟口賣東西，原本說8月25日要過來帶兒子，結果一直延到9月25日，至於沒有證照卻看顧小孩，保母說雙方是透過網路仲介介紹，男童父母也知道她沒有證照，但還是請她幫忙。

在當時，檢警初步判定，男童沒有受虐跡象，推測是因病離世，未料，男童驗屍報告出爐後，發現其內臟破裂，頭部皮下組織更有出血的情況，不排除生前曾遭虐待，案情大逆轉。

檢方懷疑保母與其丈夫有重大嫌疑，5日時傳喚保母的丈夫開庭訊問，訊後認其涉傷害致死等罪，且有逃亡串證的嫌疑，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時新聞網)