高雄市29歲朱姓男子上個月疑遭人擄走後強迫餵屎，旗山分局鎖定40歲的呂姓主嫌，日前持拘票及搜索票將一干犯嫌拘捕到案，並在呂嫌住家搜索查扣球桿、毒品海洛因、K他命等，全案移送橋檢偵辦，檢察官已向法院聲押呂嫌獲准。

近日網傳有1不詳男子被數名男子控制行動、恐嚇、強迫吃穢物案，旗山分局主動查明朱姓被害人，經深入查證並擴大追查其他共犯，並向橋頭地檢署報請檢察官指揮偵辦。

警方指出，經查呂姓主嫌為首自稱為全旗山最狠的勢力，動輒糾眾滋事、逞凶鬥狠，危害旗山地區民眾安全，除涉嫌與朱姓被害人因毒品官司產生糾紛嫌隙，將朱姓被害人強押至偏僻地區，以餵食穢物及棍棒傷害凌辱並將過程拍成影片上傳，另因欲索取保護費，持球棒等器械，砸毀商家店面。

又因與38歲陳姓被害人有債務糾紛，率眾前往其住處滋擾，過程中開車高速衝撞被害人住處大門，造成被害人恐慌畏懼。呂嫌等成員橫行藉勢生端，已對社會安寧秩序造成嚴重威脅。

全案經報請橋頭地檢署檢察官偵辦，經擴大深入偵查，鎖定呂姓主嫌行蹤，2月3日持拘票及搜索票將一干犯嫌拘捕到案，並搜索查扣球桿、毒品海洛因、K他命等物，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌解送橋頭地檢署偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押呂姓主嫌獲准。

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(中時 )